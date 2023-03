Les Sartois continuent leur belle série et ils s’adjugent encore un derby. Cette fois, les hommes de Benoit Bosman se sont mis à l’abri en première période grâce à des réalisations de Pirothon et Blum (0-2). On attendait la réaction locale avec deux changements, mais les Spirous ont tué le suspense dès la reprise grâce à Remacle (0-3). Bovigny reprenait un soupçon d’espoir grâce à un but de Diop (1-3), mais l’arrière-garde visiteuse tenait bon malgré les occasions de l’équipe locale.

Salm 2 – Sibret 2

Les Salmiens mordent à nouveau la poussière à domicile face à une formation de Sibret qui a très bien réagi après la fessée reçue des œuvres de Bourcy le week-end dernier. Pour preuve, ces deux buts inscrits rapidement par Guébenne et Gusbin (0-2). Les locaux sont dans les cordes, mais Clesse va relancer l’espoir juste avant les citrons (1-2). Et la bande de Jérôme Meulders pensait avoir fait le plus dur avec l’égalisation d’Andriane à l’heure de jeu (2-2). L’exclusion de Muller dans la foulée allait changer la donne et au final, les locaux ne pourront plus trouver la solution offensive, alors que les Sibrétois ne pouvaient profiter de la supériorité numérique.

Vaux-sur-Sûre 7 – Vaux-Noville B 0

Oubliée la contre-performance du match aller ! Vaux-Noville a dû évoluer à dix pendant une bonne partie de la rencontre. En effet, après le premier but de la soirée de Toussaint (1-0), De Roover était averti à deux reprises et quittait ses camarades à la demi-heure. Il n’en fallait pas plus pour voir les attaquants locaux s’en donner à cœur joie en profitant des espaces. Schoumacker et Gillard aggravaient la marque avant la pause (3-0). Après le deuxième but de la soirée de Toussaint, le coach effectuait trois changements, histoire de faire tourner son noyau. Cela n’empêchait pas l’équipe de rester prolifique avec trois nouveaux buts signés Dewalque, Oger et Detaille. De quoi faire exploser la barre des 100 buts marqués depuis le début de la saison (7-0).

Givry B 10 – Halthier B 1

Avalanche de buts du côté de Givry où l’on profite du match nul de Compogne et du match remis de Lierneux pour prendre la poudre d’escampette avec sept points d’avance pour un et deux matches de retard. Face à la plus mauvaise défense de la série, avec plus de 70 buts encaissés, les attaquants locaux se sont fait plaisir. On pointera un nouveau triplé de Lukas Dufrasne et trois doublés pour Aury Huberty, Renaud Leduc et Logan Vaguet, alors que le dixième but givrytois était l’œuvre involontaire de Bruyère. Quant au but de plein jeu d’Halthier, il était inscrit au quart d’heure par Bertimes, alors que le marquoir affichait déjà 3-0.

Bourcy 1 – Cobreville 4

Cette formation de Bourcy alterne le chaud et le froid pour l’instant et ce dimanche, ce sont les joueurs de Cobreville qui en ont profité. Tout commence par un malheureux auto-goal de Maxime Robert suivi dans la foulée d’une nouvelle réalisation du buteur local, Van Reeth (0-2). La réaction venait du futur Etoilé, Fabian Guissen qui réduisait la marque, mais dans la minute qui suivait, Ponsard permettait à Cobreville de reprendre ses distances (1-3). Bourcy mettait tout en place pour combler son retard, mais Schoumaker était attentif. Pire, Van Reeth plantait son deuxième but dans les arrêts de jeu (1-4).

Witry 3 – Compogne 3

Compogne perd deux unités par rapport à Givry dans la course à la deuxième place. La faute à cette équipe accrocheuse de Witry qui a puisé dans ses ressources pour arracher ce point du match nul. "On peut parler d’un match compliqué vu l’état du terrain", reconnaît Dimitri Gatez, le coach local. Witry prend l’avance après un gros quart d’heure grâce à Loïc Georges (1-0), mais Collet remet rapidement les deux équipes à égalité (1-1). Pour la deuxième fois, Witry prend l’avantage avec une réalisation de Midili (2-1) et le gardien Lucas Collin fait plusieurs arrêts. Mais il ne peut empêcher l’égalisation de Mazzon sur une faute discutable (2-2). Dans la foulée, Musiaux fait 2-3, mais dans les arrêts de jeu, Loïc Georges égalise sur un centre de Merche (3-3).