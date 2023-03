Grâce au doublé de Kaigisiz dans le premier quart d’heure, Bourdon pensait passer une soirée tranquille (2-0). "Ensuite, rien n’a été dans ce match piège", commente Nderim Mustafaj, le coach local. Rabhioui réduit l’écart juste avant la pause (2-1). Les Bourdonnais ont laissé tomber la manière pour préserver le résultat. Les Verts ont six points d’avance.

Champlon 1 – Bomal 1

Après une vingtaine de minutes en faveur de Champlon, les débats s’équilibrent. Les deux formations se projettent vite d’un but à l’autre. Malgré l’exclusion de R. Neuville pour deux cartons jaunes après l’heure, c’est Bomal qui ouvre le score sur un penalty de Polet (0-1). Comme à l’aller, la délivrance pour Champlon viendra d’un frère Dessy, Lucas ce coup-ci, dont le lob fait mouche.

Oppagne B 0 – Heyd 4

Toujours en difficulté sur le synthétique du voisin, Heyd conjure le mauvais sort et passe 2e. Cambron met les siens devant (0-1) et ils se relâchent ensuite. Malgré cela, Schols fait le break (0-2) et Cambron sale l’addition avant la pause (0-3). Oppagne pousse après les citrons et en contre, Cambron s’offre un triplé face à ses anciennes couleurs (0-4).

Roy B 2 – Mormont B 1

Succès sur le fil pour les Roligris, pourtant pris à froid par Henrotin en début de partie (0-1). Les joueurs locaux ne perdent pas espoir. Rolland récupère un ballon à l’heure de jeu et s’en va tromper le portier (1-1). Mormont perd les pédales dans le final. Talbot reçoit deux cartons jaunes évitables coup sur coup. Sur le coup franc qui suit, le cuir arrive à Lamette qui ne se fait pas prier (2-1).

Vecmont 3 – Rendeux 2

Michael Parmentier ne s’en cache pas, "quand j’ai vu le premier quart d’heure, j’ai cru qu’on allait en prendre une. On était nulle part". Ivaldi ouvre logiquement le score (0-1). Mais la réduction du score de Forgeur, qui tombe un peu de nulle part, fait basculer le match (1-1). Rendeux craque, B. Broecks et Van Geen font 3-1 à la demi-heure. Ce sera la panique après le but de Gjoni à vingt minutes du terme (3-2), mais Vecmont tiendra le bon bout.

Odeigne 5 – Nassogne B 0 (forfait)

Seuls sept Nassognards, dont deux blessés, étaient disponibles. Une partie de l’équipe a préféré supporter Rochefort dans sa tentative de conquête du titre en D3 ACFF.

Houmart 6 – Bande 0

Les Houmartois, rapidement aux commandes, n’ont pas été mis en difficulté. Le score était de 3-0 la pause. Les buteurs: Theate (3), Breynaert (2) et R. Bodson. Houmart passe Harre-Manhay B et prend la 9e place.