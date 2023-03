Dixième match sans défaite pour les Baudets, qui menaient déjà 0-2 au quart d’heure après des réalisations de Fries sur penalty de Mbia sur corner du même Fries. Libin réagit mais pèche à la finition, au contraire des visiteurs, qui après avoir touché la barre via Fries, plantent deux nouvelles roses, par Kochanski et Fries à nouveau.

Petitvoir 5 – Warmifontaine 1

Derby disputé dans une belle ambiance, au cours duquel Petitvoir a pu compter sur un Mike Lodriguez en verve. Il provoque d’abord un penalty, converti par Hanchir puis sert Moreau pour le 2-0. Devalet rend espoir à Warmifontaine avant la pause mais Lodriguez enclenche la seconde après le café pour faire 3-1 et inscrit deux nouveaux buts dans les dernières minutes.

Tellin 3 – Bras 2

Le leader sort vainqueur d’un duel ouvert où les deux équipes ont joué l’offensive. Gillain ouvre le score dès la 10’, mais Zimmermann lui répond à la demi-heure. Vincent rend l’avance à Tellin avant la pause. Les deux formations veulent la victoire et à ce petit jeu, ce sont les Rossoneri qui se montrent les plus efficaces. À peine monté, Moors fait 3-1 avant que Hotton ne réduise le score sur penalty, trop tardivement toutefois pour les Bleus. Notons que Bras enregistre les arrivées de Virgile Louis (Libramont) et Hervé Philippart (Tellin)

Sainte-Marie Wid. 3 – Ochamps B 5

Ochamps profite du sommet remis à Carlsbourg pour s’emparer du troisième fauteuil. La première mi-temps est compliquée pour les Canaris, qui se retrouvent menés 3-2 au repos. Ochamps, qui titularisait pour la première fois le jeune Abe, 16 ans, va pouvoir compter sur ses remplaçants et l’expérience pour faire la différence. Arnould égalise au retour des vestiaires puis Yernaux, à peine au jeu, adresse le centre parfait pour Javaux, monté à la pause (3-4). Doyen, de la tête, donnera au score son allure définitive en plantant son troisième but du jour. "J’avais dit avant le match à Henri Doyen qu’un attaquant qui ne marque pas n’est pas un attaquant. Message reçu 5 sur 5", plaisante Christophe Plennevaux, le T1 ochamptois.

Saint-Pierre 2 – Haut-Fays 2

Un partage logique même si Haut-Fays s’est créé les occasions les plus nettes. Schmetz ouvre la marque dès la 3’, mais Borcy lui répond cinq minutes plus tard (1-1). Haut-Fays galvaude avant le repos mais reprend les devants dès la reprise par Stévenin. D’un magnifique coup-franc dans la lucarne, Devillet arrache un point pour Saint-Pierre à la 70’.

Carlsbourg – Libramont B, Orgeo B – Bouillon B et Namoussart – Neuvillers B ont été reportés.