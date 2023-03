P2C: Petit-Han sort de la zone rouge (+ les résumés)

Marloie B 5 – Tenneville 1

Les Marlovanais ont dû attendre le second acte pour faire la différence. Peu après le quart d’heure, Kalombo transforme un penalty pour l’ouverture du score (1-0). Tenneville relève la tête et C. Louvins rétablit la parité (1-1). Juste avant la pause, Godefroid rend l’avantage aux siens juste avant la pause (2-1). À l’heure, Marchal confirme la tendance (3-1). Tenneville est hors du match. Godefroid et Kalombo en profitent pour actionner à nouveau le marquoir (5-1)

Petithan 4 – Houffaloise B 1

"On y croit toujours, assure le coach local Sébastien Magnée. Samedi, je pense que nous étions simplement plus forts que notre adversaire. Après notre 0 sur 21 en début de saison, on a toujours joué sans pression et on va continuer dans ce sens." Les Petit-Hanais sont en effet actuellement sauvés, mais la route est longue. Dans ce match très important, Degrez ouvre la marque dans le premier quart d’heure de la tête (1-0). Henrotte double la mise sur penalty (2-0). Peu après l’heure, Tistaert file en contre pour le 3-0. Même si Trempont sauve l’honneur quelques instants plus tard, c’est Dropsy qui fixe les chiffres à 4-1.

Roy 4 – Melreux-Hotton 1

Roy n’est pas encore mort et veut encore profiter de la P2. Pour Melreux, c’est cependant une très mauvaise opération. Tout avait pourtant bien commencé pour l’équipe visiteuse avec l’ouverture du score de Thirion (0-1). Bonheur de courte durée car Dulaunoy ajuste une frappe pour l’égalisation (1-1). À la demi-heure, Klein risque un tir en dehors du rectangle (2-1). On retrouve Dulaunoy juste avant l’heure pour planter un coup franc victorieux (3-1). Poirrier confirme la tendance avant le dernier quart d’heure (4-1).

Aye 1 – Harre-Manhay 2

"On est vraiment déçu, avoue le coach des Godîs Pierre Pirotte. Je ne peux vraiment rien reprocher à mes joueurs. On a vraiment fait le match qu’il fallait, mais des faits de match nous coûtent ces points." Aye prend l’entame de match à son compte, mais Rasquin profite de la seule opportunité du leader pour ouvrir la marque (0-1). À la reprise, Moreau place sa tête sur une phase arrêtée pour l’égalisation (1-1). Harre hérite alors d’un coup franc contesté, mais Roberty n’en a cure (1-2). Aye pousse et espère même hériter d’un penalty, mais l’arbitre en décide autrement.

Mageret 2 – Gouvy B 2

Coup de moins bien pour Mageret depuis la reprise avec un triste 2 sur 15. Ce partage ne fait pas l’affaire de Gouvy non plus. Dès l’entame, Jenon se présente devant Poos qui a le dernier mot. Il n’est pas plus heureux un quart d’heure plus tard sur un service de Bock. Ce dernier se montre alors plus réaliste pour l’ouverture du score (1-0). Sur une rentrée, peu après l’heure, Bernard centre pour Nicolas qui accepte l’obole (2-0). Gouvy relève la tête et réduit la marque grâce à Burton qui jaillit sur un corner (2-1). Les Orangés poussent alors. Dans les derniers instants, un ballon rebondit sur la cuisse, puis la main de Bernard ; Poos se charge de convertir le penalty (2-2).

Erezée 4 – Halthier 2

Cinquième victoire de rang pour les Canaris. Si le début de la partie est en faveur d’Halthier, c’est Erezée qui ouvre la marque quand Léonard trouve Fievet (1-0). Cinq minutes plus tard, De Castris isole Fievet dont le centre est repris de la tête par Léonard (2-0). Alors qu’Erezée aurait dû faire le break, Halthier hérite d’un corner et Scheen, isolé, fait mouche (2-1). À l’heure, Fievet se fait accrocher et veut se faire justice, mais le gardien écarte l’envoi. Peu après, Fievet trouve Léonard qui pose dans le but (3-1). Hubert trouve à nouveau Fievet qui profite d’une hésitation dans la défense (4-1). Oliveira réduit la marque dans les derniers instants (4-2).