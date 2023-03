Quel match ! Des tifos sensationnels, notamment celui des Ultras de Grandvoir qui avait réalisé une bâche de 35 mètres sur 4, des retournements de situation, des buts, du suspense, des chants pendant 90 minutes. Les nombreux supporters présents ne se sont pas ennuyés ce vendredi soir. Le seul perdant de la soirée ? Le jardinier des Canaris qui a récupéré un terrain déglingué samedi matin.

Ochamps est directement dangereux. Après quarante secondes, R. Schroeder trouve le poteau. La reprise de Gillet connaît le même sort. Entre les deux, Golinvaux sort, du pied, un ballon de Toussaint. Ochamps passe devant après dix minutes. La louche de B. Jourdan est superbe. La reprise d’Albert, blessé à la cuisse un peu plus tard, aussi. La barre repousse, mais Boulard a suivi (1-0). Grandvoir égalise grâce à Déome avant de voir R. Schroeder contrôler de la poitrine et placer hors de portée de Forget (2-1).

Le match bascule en seconde période. Toussaint, sur un petit ballon en retrait, fixe le portier (2-2). Dans la foulée, Bodet profite des largesses défensives pour s’en aller tromper Golinvaux (2-3). Interrompue pendant vingt grosses minutes, à cause d’une coupure de courant, la partie reprend par un but de Bodet qui, lancé sur la droite, croise (2-4). La fin des haricots pour Ochamps ? Que nenni puisque, mieux physiquement, les Canaris font le siège du but de Forget. Et par deux fois, sur phase arrêtée T. Schroeder parvient à mettre le ballon au fond (4-4). En fin de match, chaque équipe hérite encore d’une occasion. Pour Grandvoir, Bodet, lancé en profondeur, voit Baptiste Jourdan, excellent ce vendredi, réaliser un retour salvateur. Pour Ochamps, qui perd du terrain pour le titre, la reprise de Gourmet est captée par Forget.

La troupe de Sébastien Ricci pourra cependant avoir des regrets car en début de seconde période, sur un centre de G. Schroeder, Gillet pensait avoir fait le break avant que Monsieur Kobs n’annule le but pour un hors-jeu inexistant.

Wellin 1 – Paliseul 2

Adrien Marchal a bien cru accrocher ses anciennes couleurs ce samedi soir. Mais crucifié par un but de Delvaux, venu dépanner, à cinq minutes du terme, Wellin, où Banneux avait égalisé après l’ouverture du score d’Arthur Poncelet, auteur d’un centre-tir dans la lucarne opposée, rentre finalement les mains vides. Et les Wellinois pourront avoir des regrets car quelques minutes avant le 1-2, ils ont vu un ballon de Lambotte s’écraser sur la barre de Burgraff. "Si nous mettons ce but, c’est terminé et Paliseul ne revient pas, dit Adrien Marchal. Nous ratons aussi un face-à-face. Mais bon, Paliseul a aussi un but annulé pour un hors-jeu qui n’existait vraisemblablement pas."

Florenville 4 – Corbion 0

Après avoir battu Neuvillers et Ochamps, Corbion espérait bien faire tomber un autre gros ce samedi soir. Mais Florenville, où Boulanger reprendra les entraînements collectifs cette semaine, ne s’est pas laissé piéger. "Nous avions bon espoir de réaliser un nouveau coup, avoue Bertrand Gobert. M ais nous n’avons rien à revendiquer, Florenville mérite clairement sa victoire." Les vingt premières minutes sont équilibrées et Corbion passe à deux doigts d’ouvrir le score quand Renaux, seul face à Gérard, envoie à côté. Dans la foulée, Matz ouvre le score avant de planter le deuxième quelques instants plus tard: 2-0 au repos. "À partir de là, nous n’avons plus existé, reconnaît Bertrand Gobert. Nous avons subi toute la seconde période." Florenville en profitera pour planter deux nouveaux buts via Bartel et Cyprien Blandin, sur penalty (4-0).

Bercheux 6 – Sainte-Ode 3

Une victoire qui permet à Bercheux de prendre la cinquième place tout en comptant un match de plus que Saint-Hubert et Orgeo. Sans arbitre officiel, Fabian Jacob prend le sifflet et le Bercheutois ne tarde pas à voir Vermierdt, qui va rester à Bercheux, ouvrir le score (1-0). Si Longueville égalise pour Sainte-Ode, la troupe de Didier Gourmet repasse devant avant le repos via Merche (2-1). Gravé et Collignon font grimper les chiffres, avant que Guillaume ne réduise l’écart (4-2). Collignon et Magerat se chargeront d’alourdir le score tandis que Guillaume, encore lui, avait planté le 5-3. "Nous avons marqué les buts que nous n’avons pas su inscrire la semaine dernière", glisse Didier Gourmet.

Neuvillers 1 – Libin 3

Libin reste au contact de Florenville à la première place du classement. Contre le vent en première période, Libin voit Putman manquer sa reprise de la tête. Ledent, qui aurait pu (dû) être exclu pour une sortie face à Vanderheyden, sort ensuite un coup franc du Libinois. Réduit à dix après une rouge sévère de Hansen, Neuvillers voit Hotua toucher le poteau avant d’ouvrir le score juste avant la pause grâce à un penalty de Nicolas (1-0). Au retour des vestiaires, Libin ne tarde pas à égaliser. De son grand rectangle, Zanelli dégage. Avec le vent, le ballon prend de la vitesse, rebondit et lobe Ledent (1-1). Dans la foulée, sur un centre de Vanderheyden, Zappala, au second poteau, reprend dans le plafond (1-2). Libin se rassure à cinq minutes du terme grâce à une tête rageuse de Khelfi sur un nouveau caviar de Vanderheyden.

Rossignol 7 – Les Bulles 0

Succès facile pour Rossignol qui reste à six points de Paliseul. Les Lochnots étaient déjà sur du velours à la pause puisqu’ils menaient 4-0. Ils en ont planté trois autres au deuxième acte face à une équipe de Les Bulles qui a terminé à neuf après deux exclusions pour frustration. Les buteurs ? H. Foury (2), Bounnoy, Herman, Piret, Renauld et un auto-but.

La rencontre entre Saint-Hubert et Orgeo a été remise.