Le premier va prendre du recul par rapport au football, tandis que le second va redescendre de niveau. "Bastien va arrêter, dit Frédéric Jacquemart. Il construit à Paliseul, il va être papa pour la deuxième fois donc il a dit qu’il arrêtait. Mais bon, il y aura bien des clubs qui viendront le chatouiller pour reprendre du service. Julien, lui, travaille sur les toits. Il se rend bien compte qu’il est fatigué et il a peur que ce soit trop dur encore une année en D3. Le départ de Dehon ? Il a toujours été très correct. Il avait toujours dit qu’il retournerait à Ciney. Nous savons très bien qu’il habite tout près du terrain. Et à 34 ans, le choix est très compréhensible."

Dans le sens des arrivées, Marloie devrait accueillir Arnold Nkokolo. Après une saison en demi-teinte à Libramont, l’ancien joueur de Givry pourrait se refaire une santé en Famenne. Si samedi soir, l’officialisation semblait imminente, le joueur tempère. "Rien n’est encore fait", précisait le médian de Libramont.

Un autre ancien Canari pourrait débarquer puisque Marloie est en effet sur Loïc Hatert, le médian de Longlier. "Loïc ? Il fait partie des gars avec qui on parle. Il y en a d’autres. Marloie aura un accent plus luxembourgeois l’an prochain."