Aux grands maux, les grands remèdes, a-t-on coutume de dire. L’entraîneur chaumontois a fait sienne cette maxime en écartant de son onze plus de la moitié des joueurs (6) qui avaient commencé à Houffalize. "Quand cela ne tourne plus (0/9), il faut du changement et je me suis moi-même exclu de l’équipe puisque j’avais participé au naufrage", glissait-il.