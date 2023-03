Amar Duracak, le défenseur freylangeois, arrivé aussi en janvier après quelques saisons au Grand-Duché et des passages à Arlon et Ethe, débarque également. Ces renforts s’ajoutent donc à ceux de Mathéo Vandaele (Libramont) et Robin Moutschen (Arlon). Le club habaysien cherche encore un gardien et un avant-centre pour compléter son effectif.

Jacob à nouveau blessé

Rayon départs, rappelons que Reichert, Molnar (arrêt) et Ajavon (USA) s’en vont et Jaspierre devrait partir aussi. Lecomte devrait poursuivre tandis qu’il subsiste des incertitudes pour Molinari, Herman et Grevisse. Vandermaelen, qui vient à peine de reprendre, doit s’entretenir avec la direction et Jacob doit normalement passer en équipe B, mais l’infortuné gaucher s’est à nouveau blessé dimanche, face à Sainte-Cécile (quittant le jeu après 35 minutes), et il se pose forcément des questions quant à son avenir.