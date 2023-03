Hugo Vialette, le pilier de la défense habaysienne

Hugo, on a l’impression que vous avez joué dans un fauteuil samedi, contre un Raeren pourtant redoutable…

(Rires) J’ai le sentiment qu’on me répète ça souvent. C’est vrai qu’au lendemain de la rencontre, je n’avais pas vraiment les jambes lourdes. Pourtant, je vous assure qu’à chaque fois, je fais mon match en me donnant à fond.

Mais cette impression d’aisance et de calme que vous dégagez fait sans doute croire que vous ne forcez pas, non ?

Peut-être. C’est mon style en effet, je panique très rarement, j’essaie toujours d’avoir un temps d’avance sur l’adversaire.

Un style inné ou travaillé ?

Il y a des deux. Déjà en centre de formation à Sedan, on me disait que j’étais très calme. Je n’ai jamais été un excité sur un terrain. Après, il y a le positionnement à travailler et d’autres aspects du jeu qui vous permettent de vous retrouver dans les meilleures conditions. On m’a souvent répété qu’un défenseur à terre est un défenseur battu, donc j’essaie au maximum de défendre debout.

La défense centrale, c’est là où vous vous sentez le mieux ?

Clairement, oui. J’ai déjà été utilisé comme médian défensif, mais j’évolue plus en confiance un cran plus bas.

Ce qui est paradoxal puisque c’est à un poste où toute erreur peut s’avérer fatale…

C’est vrai, mais je préfère avoir tout le jeu devant moi.

Venons-en à ce net succès contre Raeren. Un des meilleurs matches d’Habay cette saison ?

Assurément, oui. Je le place dans mon top 3 avec la victoire à Mormont (NDLR: 1-2) et une autre à Marloie (0-5). On a pris le match par le bon bout. Certes, on pourra toujours affirmer que la carte rouge (NDLR: Stoffels à la 40’) nous a facilité la tâche, mais on menait déjà 2-0 à ce moment. Techniquement, c’était très propre et notre bloc très homogène.

En perte de balle, le travail de sape réalisé par les autres lignes a dû grandement vous faciliter la tâche, non ?

Oui, bien sûr. J’étais suspendu pour le match contre Givry et je regardais Lorian Léonard galoper devant. C’est impressionnant, il harcèle sans cesse, ne calcule pas ses efforts. Un match comme celui de samedi a aussi fait le plus grand bien à Raphaël Lecomte. Il a livré une très grosse prestation, on voit qu’il revient à son meilleur niveau.

Et tout cela est de bon augure avant d’aller défier Rochefort qui n’aura besoin que d’un point samedi pour être sacré.

Mais on y va pour gagner. C’est génial de pouvoir disputer un tel match, devant autant de monde.

Avec un petit avantage psychologique ?

Je ne pense pas. On n’a rien à perdre, on y va sans pression, mais je crois que c’est pareil pour les Rochefortois. S’ils ne sont pas champions samedi, ils le seront sans doute la semaine suivante.

Un succès et vous revenez à dix points, avec un match de moins: vous ne croyez pas aux miracles ?

Tant qu’il reste une infime chance, on ne sait jamais. Mais l’écart est quand même énorme et notre priorité, c’est le tour final. En tout cas, c’est un match qui peut nous convenir. On joue mieux contre les grosses équipes ; on n’a perdu qu’une fois face à une équipe du top 6 actuel (NDLR: 0-2 face à La Calamine ; pour le reste, 2 partages et 4 victoires).

Où sont ses limites ?

Rochefort sera un match un peu particulier pour vous ? Ce club vous a récemment sollicité en vue de la saison prochaine…

Non, ce serait particulier si j’y avais joué ou si je m’apprêtais à y aller, mais j’ai choisi de prolonger à Habay.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance ?

Ce n’est pas une question d’ambition puisque les deux clubs en ont beaucoup. Mais plutôt la confiance du staff, du comité et puis, mes grands amis Luca Molinari et Théo Jaspierre jouent à Habay. On fait la route ensemble.

Mais ils n’ont pas encore prolongé…

Je sais et je serais déçu si ce n’était pas le cas. Je vais tout faire pour qu’ils soient encore là la saison prochaine.

À Rochefort, la concurrence risquait d’être fort rude aussi ?

Je n’ai pas raisonné de la sorte. Sincèrement, je ne la crains pas. Je sais que je peux jouer en D2. Et on sera peut-être en D2 avec Habay…

Justement, à ce sujet, en vous voyant jouer avec autant d’aisance, on a du mal à situer vos limites. Vous-même, vous les connaissez ?

Non, pas vraiment. Mais j’aimerais les connaître. Mon but, c’est de jouer le plus haut possible, mais sans brûler les étapes. En ce sens, je pense avoir fait le bon choix en resignant pour Habay.