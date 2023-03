Futur joueur-entraîneur, Roset est "vraiment chaud"

"Plus envie de me taper Aywaille pour jouer 20 minutes"

L’ancien buteur, reconverti comme meneur de jeu ces derniers mois chez les Mauves, ne manquait pas d’opportunités: Bastogne, Assenois, Jamoigne et plusieurs clubs de 2B (Ochamps, Orgeo et Neuvillers) lui ont passé un coup de fil. Sans réussir à le convaincre. Il découvrira donc non seulement un nouveau rôle dans quelques mois, mais aussi une nouvelle division, la P3. "Seul Bertrix m’a proposé un poste de joueur-entraîneur, dit-il. Je connais le club, j’ai commencé le foot là-bas, les installations sont superbes… Tout est réuni pour effectuer du bon travail. Le club avait un peu de mal à trouver un successeur à Julien Fries et il m’a proposé de prendre le relais. D’abord sur le ton de la boutade, plus sérieusement ensuite. J’ai accepté. Je ne pouvais plus traîner, car la période des désaffiliations arrive. Et si Bertrix n’avait pas nommé son nouvel entraîneur maintenant, il aurait sans doute perdu des joueurs. Si je peux m’appuyer sur l’ossature actuelle, je disposerai déjà d’une solide base. D’autant plus qu’une talentueuse génération de U16 et U17 pointe le bout de son nez."

Le Baudet donnera tout, d’ici la fin de saison, afin d’aider Libramont à sauver sa peau en D3. Mais il ne cache pas qu’il a envie de passer autre chose. "J’aurai 34 ans en juillet et je n’ai plus envie de me taper Aywaille le dimanche pour jouer 20 minutes, dit-il. La nationale exige un certain investissement et, avec mon boulot et ma vie de famille, ce n’est plus totalement compatible."

Angonèse et Nicolay

L’ancien goleador de Bertrix, Meix et Longlier sera épaulé par Thomas Luis au stade Jules Guillaume. "Il sera T2 et joueur, glisse Nicolas Roset. Mon style de jeu ? Je pense m’aligner devant, en n°9. Donc je demanderai à mes joueurs d’éviter les ballons aériens, sinon je risque de ne pas en toucher une (rires). Je me servirai de ma petite expérience en nationale et en P1 pour aider les jeunes à progresser. L’entraîneur qui m’a le plus inspiré ? Francis Angonèse, à Meix, avait réussi à tirer le meilleur de moi. L’approche de Thierry Nicolay, que j’ai connu à Saint-Hubert et qui excellait comme meneur d’hommes, me plaisait également. Je dois encore découvrir ma future équipe, je ne l’ai jamais vue à l’œuvre. Mais je suis vraiment chaud."