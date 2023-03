C’est clair qu’au niveau du rythme, ce n’est pas le même sport. C’était d’autant plus difficile, samedi soir, que le terrain était très lourd.

Vous avez eu le temps de toucher combien de fois le ballon, en 27 minutes ?

Quatre ou cinq fois. Je suis monté sur le côté droit. Je ne connaissais même pas le prénom du garçon qui évoluait derrière moi, autant dire qu’au niveau des automatismes, on n’était pas vraiment au point (rires).

Vous êtes allé au match avec les pieds de plomb ?

Pas du tout ! Je suis content d’aider le club, de donner un coup de main au président. Puis je considère que c’est une chance de pouvoir jouer quelques minutes à ce niveau. En plus, nous étions quatre ou cinq de l’équipe réserve, donc c’était chouette. Je suis prêt à y retourner si on fait à nouveau appel à moi.

On vous connaissait surtout comme arbitre. Vous avez rangé votre sifflet ?

Oui, cela fait déjà quatre ou cinq ans. Je voulais consacrer davantage de temps à ma famille à mes deux enfants. J’ai passé beaucoup de temps sur la construction de ma maison à Longchamps également.

Aucun regret d’avoir arrêté l’arbitrage ?

Non. Je suis content d’avoir atteint un bon niveau, la D1 amateur. J’aurais peut-être pu gravir un échelon supplémentaire, mais je ne prenais plus vraiment de plaisir. Se farcir deux heures de route pour aller arbitrer un match en Flandre, tout cela pour se faire insulter, c’est éprouvant mentalement. Surtout pour une personne sensible comme moi. J’étais un peu dégoûté.

Vous avez le sentiment que les arbitres sont de moins en moins respectés ?

Oui. Il n’y a plus un coup de sifflet qui ne soit contesté par les uns ou par les autres. Les joueurs rouspètent en permanence, essayent d’influencer l’arbitre. Quand une équipe perd, vous aurez remarqué que c’est souvent à cause de l’arbitre. Il faut être très fort mentalement pour exercer cette fonction. Les gens doivent comprendre qu’un arbitre qui fait gagner une équipe volontairement, cela n’existe pas. Après, qui ne commet jamais d’erreur ?

Si vous pouviez revenir quinze ans en arrière, vous suivriez un autre chemin ?

Probablement, oui. J’ai fait toutes mes classes au Lorrain et je jouais même en sélection provinciale avec des garçons comme Stouvenaker, Feltesse ou Arthur Poncelet. Puis je suis arrivé à un âge où l’on commence à sortir et j’ai mis un peu le foot de côté. Si je pouvais revenir en arrière, je sortirais un peu moins et je m’entraînerais un peu plus (rires). J’ai longtemps regretté d’avoir arrêté de jouer, mais je me console en me disant que j’ai atteint un bon niveau comme arbitre. J’ai eu la chance de siffler un Virton – Standard, en amical, devant 3 000 personnes. Un chouette souvenir.

Vous n’avez pas encore 30 ans, il n’est pas trop tard…

En effet, j’ai repris le foot cette saison en réserve, à Givry. Je marque régulièrement et je pense qu’en m’entraînant un peu, j’aurais ma place en P3 sans problème. Le plaisir et les sensations reviennent tout doucement. Arbitrer, c’est un métier. Jouer, c’est vraiment un loisir.