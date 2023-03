D2 & D3: Étalle souffle, le BAT brûle un joker (résumés)

Division 3C

BV Mont 9 – G4 Sainte-Ode 4 Battu par la lanterne rouge (qui quitte ainsi la dernière place), Sainte-Ode n’est pas rassuré. "Mais on garde confiance, assure le responsable Donovan Hinck. On est un peu dans le creux, mais on se crée des occasions. Il reste juste à les mettre au fond. C’était 4-3 au repos, mais cela aurait dû être 4-6." Sainte-Ode égalise à la reprise, puis Mont plante deux buts dans une rencontre qui reste ouverte. Les Ardennais jouent avec un gardien volant pour les cinq dernières minutes, mais cette tactique ne porte pas ses fruits (9-4).

W.Y. Fallais 1 – MF Etalle 5 Les Stabulois ont fait un grand pas vers le maintien avec ce sixième succès de la saison, chez une équipe qui hérite de la lanterne rouge. Même s’ils arrivent juste à l’heure, les Gaumais ouvrent la marque dès la 3’ grâce à Nougarede (0-1). L'égalisation locale tombe quelques instants plus tard (1-1). Le score n’évolue plus jusqu’à la pause. À la reprise, Arnould donne l’avantage aux siens (1-2). Nougarede, Lavaux et Verger confirment la tendance avant les dix dernières minutes (1-5). Etalle aurait encore pu alourdir les chiffres en fin de partie.

Sougné 2 – BAT 81 Tintigny 0 Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Tintigny. Vainqueurs de Dison dans le choc il y a huit jours (ce qui leur avait permis de passer en tête), les Gaumais se sont inclinés chez le troisième du classement vendredi. Le BAT subit ainsi son troisième revers de la saison et, pour la première fois durant cette campagne, n’est pas parvenu à inscrire le moindre but. Après une mi-temps vierge de buts (et un piquet de chaque côté), durant laquelle les gardiens se sont mis en évidence, l’équipe locale a pris l’avantage dès la reprise et ne l’a plus lâché. Le BAT a alors raté trop de gestes simples pour revenir. "Nos adversaires ont également évolué avec un gardien volant, ce qui a été dur à contrer, avoue le coach Stevy Lenoir. Notre pression ne nous a pas permis de revenir dans le coup. On a grillé un joker, mais on a toujours notre sort en main."

Effectivement. Si Dison, net vainqueur à Wanze, chez le quatrième du classement (1-7), repasse ainsi devant Tintigny, les Gaumais restent leaders aux points perdus puisqu’ils comptent un match de retard. Sougné, pour sa part, rapplique à un point du BAT (avec le même nombre de matches)