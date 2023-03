César Dubois: "On fêterait le maintien comme un titre"

C’est vrai qu’on les a bien salis, dimanche à Gouvy, mais la maman d’Olivier Remacle, qui s’occupe du lavage de nos vareuses, réalise des miracles. J’espère qu’elle a réussi à les ravoir (rires).

Vos maillots sont passés du blanc au brun. Cela résume bien la prestation de La Roche, non ?

Oui. Nous n’étions clairement pas venus à Gouvy pour produire du jeu. Notre mission était de bétonner et de priver les flèches adverses d’espace.

Mission accomplie…

Effectivement, mais il faut avouer qu’on a eu un petit brin de réussite. Gouvy galvaude deux ou trois opportunités en première période tandis que de notre côté, nous faisons du 100% devant le but. La réussite, qui nous a tant boudés au premier tour, est enfin avec nous.

C’était 1-1 à la pause. Vous auriez alors signé des deux mains pour conserver ce résultat ?

Oui, 1-1 à Gouvy, ce n’était pas si mal. Mais on sentait malgré tout que l’exploit nous tendait les bras. Nous savions que le terrain allait encore se dégrader et que cela allait jouer en notre faveur.

La résurrection de La Roche dans ce championnat coïncide avec le passage à une défense à cinq ?

Oui. Nous avions déjà essayé ce dispositif en cours de match contre Oppagne, en novembre. Mais nous l’avons utilisé pour la toute première fois en début de match lors de notre déplacement à Houffalize. Et depuis, en ne prenant pas de risques, en se serrant les coudes et en sacrifiant un peu la notion de plaisir, nous avons pris le maximum de points (12/12).

Mais le plaisir n’est-il finalement pas aussi important, voire plus important, que les points pour un joueur amateur ?

Prendre du plaisir dans le jeu, cela compte, évidemment. Mais je peux vous garantir que lorsque vous restez quasiment six mois sans remporter un seul match, vous êtes content de gagner, et ce peu importe la manière ! Je crois qu’aucun joueur de l’effectif n’avait connu une telle disette dans sa carrière. Douze matchs sans succès, c’est long, très long.

9 sur 48, puis 12 sur 12. Comment peut-on expliquer un tel réveil ?

C’est la preuve qu’en football, la roue peut vite tourner. Ronan Philippe nous confiait après le match, dimanche, qu’il ne se souvenait pas avoir déjà réalisé un 12 sur 12 depuis son arrivée à La Roche. Pourtant, je dois vous avouer qu’après la défaite 0-3 contre Longlier, je n’imaginais pas un instant qu’on allait enchaîner quatre victoires de rang dans la foulée. Il n’y avait plus d’âme.

Début février, Nicolas Prévot estimait d’ailleurs que La Roche n’avait qu’une chance sur dix de se sauver. Les Rochois se voyaient déjà en P2 ?

La résignation gagnait du terrain, oui, mais quelques garçons n’ont jamais baissé les bras.

Dont vous ? Vous êtes tout l’inverse d’un mercenaire…

Je ne serai jamais un champion du monde du dribble, mais j’ai quelque chose que tous les footballeurs n’ont pas: l’amour du maillot. Je suis un pur Rochois, je n’ai jamais porté un autre maillot et je n’ai jamais eu l’intention d’aller voir ailleurs, même si mon temps de jeu a souvent été limité. Et après la défaite contre Longlier, j’ai poussé un coup de gueule. Je ne voyais plus une équipe, mais onze joueurs. Je ne reconnaissais plus les Rochois, de vrais Ardennais, avec la hargne qui leur est propre. À Gouvy, on peut dire qu’ils ont montré leur vrai visage.

Vous évoquiez votre temps de jeu. Il est vrai que vous n’avez jamais joué autant que depuis l’arrivée de Michel Godefroid, qui vient d’ailleurs de vous titulariser huit fois de suite…

Être huit fois d’affilée dans le onze, cela ne m’était jamais arrivé. On en oublierait presque que j’ai déjà 25 ans (rires). Auparavant, je n’avais jamais vraiment reçu ma chance. Le fait d’être un garçon du cru, qui ne dit rien, qui ne partira jamais, m’a probablement desservi un peu. C’est parfois plus compliqué de mettre un gars qu’on a transféré sur le banc. Moi, le coach sait que je serai toujours là. Je pense pouvoir apporter mon caractère, mon envie. Je sais ce que je sais faire et, surtout, ce que je ne sais pas faire. Mon frère est bien plus complet que moi.

Qu’est-ce que Michel Godefroid a apporté à l’équipe ?

On gère mieux nos émotions, on se relève plus facilement après un coup dur. Puis il nous a bien fait transpirer pendant la trêve, avec son fameux "15/15" et ses petits cross, où on se tirait la bourre. Physiquement, nous sommes mieux qu’au premier tour.

Qui remporte les cross, à La Roche ?

Olivier Remacle. À 37 ans, il reste le plus costaud sur les épreuves de fond.

Et qui termine bon dernier ?

Arthur (Catania) et Nicolas (Prévot), quand il n’a pas envie de se donner (rires).

Une victoire à Freylange, samedi, et le maintien sera dans la poche ?

Dans la poche, non, mais en bonne voie. On revient de loin, on a été dernier la moitié du championnat. Et beaucoup nous enterraient à la trêve, à juste titre, vu notre premier tour. Si nous nous sauvons, nous fêterons le maintien comme un titre.