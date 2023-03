Un doublé de Herman permet à Habay B d’émerger

Habay-la-N. B 2 – Sainte-Cécile 1

Malgré la présence de Raboteur, Monaville, Gillet, Jacob et Herman sur le terrain, ainsi que celle de Vandermaelen sur le banc, Habay s’est fait peur ce dimanche. Sainte-Cécile aura, en effet, eu l’espoir de réaliser un exploit ce week-end, avec un contre rondement mené et conclue par Chauffour (0-1). Un solide bloc défensif permet aux Céciliens de garder le zéro à la pause. Il faudra un penalty d’Herman pour faire sauter le verrou visiteur et remettre Habay dans le match. Ce même Herman doublera la mise quelques instants plus tard. Sainte-Cécile manquera l’occasion de revenir dans les derniers instants.

Marbehan 1 – Fouches 5

"Les efforts des dernières semaines ont payé et sont enfin récompensés", déclare Jonathan Michaux. Une victoire méritée pour les joueurs de Fouches. Malgré quelques frayeurs défensives, les visiteurs ont dominé la rencontre. Dans un premier acte où Fouches fait le break via Mathay et Marino, la réduction du score de Cissoko ne changera pas grand-chose. Mathay et Marino ajouteront un but à leur compteur et Metz alourdira le score.

Assenois B 3 – Etalle 1

Assenois B confirme son bon résultat du week-end dernier. Grâce à Aubry et Severin, en état de grâce, les Rouges mènent rapidement au score (2-0). Dans le dernier quart d’heure, à la suite d’une erreur défensive, Aubry plantera sa deuxième rose du match. Pour sauver l’honneur, Étalle pourra compter sur Massironi (3-1).

Gérouville 0 – Léglise 5

Léglise s’est rattrapé du faux pas de la semaine passée. Si le premier acte est tout à son avantage, avec les réalisations de Verhulst et Godenir, le début du deuxième sera à l’avantage des joueurs locaux. Les Gaumais ne trouveront cependant pas la faille et Massut tuera tout suspens à l’heure de jeu. Renaudin et Bockler fixeront le score à 0-5 en fin de match.

Nothomb B 3 – Florenville B 2

Florenville peut avoir des regrets de ne pas avoir su arracher un point. Si la première mi-temps est à son avantage, avec l’ouverture du score de Nannan, il se fera surprendre juste avant le repos par Richard (1-1). La troupe de Ludovic Sosnowski va perdre pied après le repos. "Mes gars sont restés aux vestiaires les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, ce qui nous a été fatal", déclare le T1. Une demi-heure durant laquelle Lambin va s’illustrer et inscrire un doublé pour les siens. Le match sera ensuite arrêté à la suite de la blessure de Carlier (facture de la clavicule), évacué en ambulance. Le doublé de Nannan ne changera pas l’issue du match (3-2).

Habay-la-Vieille B – Villers-devant-Orval a été remis.