Nothomb s’empare du leadership

Saint-Mard 2 – Martelange 1

"Match très compliqué contre une équipe de Martelange très agressive et qui a sans cesse balancé de longs ballons dans le dos de mes défenseurs. Entre les averses de grêle et un terrain à la limite de la praticabilité, il n’y avait pas beaucoup de place pour jouer au football", commente le T1 gaumais Fabrizzio Lepenne. Schweig a ouvert le score dès la 1’ sur un tir des 30 mètres dans la lucarne, mais Haesen a vite répliqué en égalisant sur une des ballons lancés en profondeur. C’est Malfait qui a donné les trois points aux Saint-Mardois, qui auraient pu alourdir le score avec un poteau et une latte. À noter l’exclusion du Rouge et Jaune Bastien Urbain à la 65’.

Tontelange 3 – Bleid 3

Malgré la perte du leadership de la division, le T1 de Bleid n’était pas abattu. "Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, déclare Kamel Bouzoubaa. Tontelange a une très belle équipe et nous étions particulièrement déforcés, à tel point que j’ai dû monter au jeu en fin de match pour délivrer un assist." Tontelange a pris la première mi-temps à son compte et menait 3-1 à la mi-temps, avec des buts de Mathieu, Gischer et Daoust contre un but de Nospel. Les Pânis se sont battus pour revenir et ont été récompensés par deux buts de Julien Lacour. "Je suis fier de la mentalité que mon équipe a montrée et le championnat est loin d’être fini", conclut Kamel Bouzoubaa.

Jamoigne 2 – Tintifontaine 1

Alors que les grandes manœuvres sont annoncées à Jamoigne (arrivées d’une dizaine de joueurs, mais aussi le départ de quelques cadres comme Leurquin, Denis ou Hubert), les pensionnaires du Faing ont remporté une précieuse victoire contre Tintifontaine, un concurrent direct. Sur un terrain à la limite du praticable, la première occasion vient des pieds de Valère Lequeux, qui a vu son tir échouer sur la latte. Il a fallu un but gag à la 55’, après un cafouillage, pour que Ryan Denis déflore le score. But contesté par les Tintifontains qui pensent que le ballon n’a pas franchi la ligne. Denis s’est offert un doublé sur penalty (72’) avant que Jordan Wauthier ne réduise le score sur coup franc. Les visiteurs ont poussé, mais, in fine, ce sont les hommes de Fabian Lambot qui ont eu le dernier mot.

Arlon B 0 – Saint-Léger 1

Saint-Léger jouait gros en se déplaçant sur le terrain de la lanterne rouge. Les Léodégariens, en lutte pour le maintien, devaient absolument ramener les trois points. Mission remplie grâce à une victoire étriquée sur un score Arsenal. C’est à la 54’ que Dorian Arnould a réussi à tromper Kevin Sacré.

Châtillon 2 – Meix B 3

C’est un Gilles Thiriot soulagé d’être déchargé du coaching de Meix B qui a assisté à la rencontre sous les yeux de son successeur: "J’avais choisi des joueurs au profil physique pour jouer dans la boue et de miser sur un pressing très haut. Malgré la présence de Nicolas Day, ce ne fut pas facile." À la demi-heure, Maire et Pasquier y sont allés chacun d’un coup tête sur corner pour porter le score à 1-1. Lambrechts, sur penalty après une faute sur Nicolas Day, puis Simons en fin de première mi-temps ont mis les Méchois sur orbite. C’est Blees qui a réduit le score dans les arrêts de jeu.

Aubange 0 – Nothomb 2

"Nous étions bien en place en première mi-temps, mais il faut reconnaître qu’Aubange avait plutôt la possession du ballon", indique Gilles Mairlot, le frère du goleador des Mauves. À l’heure de jeu, Martin Mairlot s’est retourné et a placé un tir à ras de terre hors de portée du gardien Brabant. Aubange a mis tout en œuvre pour égaliser. Dans les dernières minutes, Mathéo Brabant est monté aux avant-postes pour tenter le tout pour le tout, mais c’est l’inévitable Martin Mairlot qui en a profité pour marquer dans le but vide. Soirée de rêve pour l’équipe de Stéphane Carlier qui prend la tête du classement pour la première fois de la saison et qui voit son attaquant conforter sa place de meilleur buteur.