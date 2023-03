Menés 2-0, les Athusiens s'imposent à Riemst

Balayés dans les deux premières manches (25-14, 25-15), les Sudistes auraient pu baisser les bras et laisser filer le match. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. "Le coach a eu les mots justes pour nous remobiliser, commente Thomas Cassart. Nous avons eu du mal à nous rassembler et à nous mettre en place. Mais dès le moment où nous avons su nous calmer et où nous avons commencé à jouer en groupe, nous étions au-dessus."

Revenu à 2-1, Athus doit s’arracher dans le quatrième set. Mené de six points, Athus parvient à résorber son retard et à passer devant.

Dans le tie-break, les hommes de Dore Stefan confirment qu’ils sont les plus costauds en ne laissant que des miettes aux Néerlandophones. "Avec une très bonne série de services d’Adrien Maréchal, précise encore Thomas Cassart. Dans les deux premiers sets, personne n’était à son niveau. Mais dans les trois autres, tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Mentalement, nous avons franchi un cap. Un match pareil au premier tour, je ne suis pas certain que nous le gagnons."

Avec ce succès, Athus revient à un point de la quatrième place. Un 9/9 lors des trois dernières rencontres, face à des équipes de deuxième partie de tableau, permettra aux Athusiens de terminer quatrièmes.

Chez les Dames, on pointera la belle victoire du Stabulois. En déplacement à Grivegnée, les Gaumaises ont perdu le premier set avant de dérouler pour s’imposer 1-3.