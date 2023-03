Neufchâteau 74 – Ciney 77

Officiellement inscrit en play-off, Neufchâteau a raté une occasion en or de ne pas les aborder en quatrième position. Mais battues par Ciney, alors qu’elles avaient tout en main pour l’emporter, les Chestrolaises manquent la bonne opération. Face à une équipe en effectif réduit et avec Van Merbeeck qui coachait des tribunes, Neufchâteau, pourtant rapidement à cinq fautes fait la course en tête: 6-3, 12-8, 20-13 après une bombe de Denève et 20-18 au quart-temps.

Ciney s’accroche (33-33), mais avant le repos, une bombe de Leblanc et trois points de Henket (un panier et un lancer) mettent Neufchâteau aux commandes: 39-35.

Sous l’impulsion de Denève et Jacquemin, Neufchâteau creuse l’écart: 52-45. Denève enchaîne avec une bombe et Neufchâteau prend dix points d’avance (55-45). On se dit que les Chestrolaises ne vont pas se louper, mais Ciney revient (66-65, 69-67, 71-71) avant de passer devant à 90 secondes du terme: 71-73. Ciney restera finalement devant jusqu’au bout: 72-75, 74-77.

Boninne 65 – Rulles 70

Belle victoire de Rulles qui assure pratiquement son maintien en R1. "Nous avons en tout cas effectué un grand pas vers le sauvetage, dit Mathieu Fivet. Et nous avons surtout marqué septante points, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Notre succès est mérité et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Les rotations ont vraiment apporté ce qu’il fallait. Nous avons su faire preuve d’efficacité, avec des lancers plantés aux bons moments."

Après une première période équilibrée (16-17, 26-24, 33-29, 35-38), les deux équipes se neutralisent jusqu’à 44-44 avant que Rulles ne fasse la différence pour filer à 50-55 à la demi-heure. "A 44-44, nous avons bien défendu alors que no us aurions pu douter, poursuit Mathieu Fivet . Nous n’avons rien lâché. Romaine Dumay nous a donné quelques points d’avance et nous avons su les garder jusqu’au bout." Rulles ne se fera finalement plus jamais rejoindre ; 55-58, 58-64 et 65-70.

Notons que la rencontre de R2 entre Haneffe et Arlon a été reportée. Alors qu’elles allaient prendre la route, les Arlonaises ont en effet appris que le match n’aurait pas lieu après la déconvocation des arbitres.