"Habay plus fort que Rochefort"

Éric Vandebon, l’entraîneur de Raeren, échange d’ailleurs régulièrement avec le T1 des Gaumais. Ils se fournissent images et infos sur les formations de la série. Et l’ancien capitaine du FC Liège n’ignorait évidemment pas que les Habaysiens misent de temps à autre sur des coups de coin donnés en retrait pour Copette. Ses joueurs étaient avertis. Le second but concédé par ses troupes n’a donc fait qu’attiser sa colère. À tel point qu’à l’heure qu’il est, les murs du vestiaire visiteur en tremblent peut-être encore… "Nous étions trop loin des hommes, il y avait trop de déchets, nos cadres n’ont pas répondu présent et on prend une rouge inutile, déplorait-il après la partie. On a eu une bonne réaction à la reprise et si on fait 2-1 au lieu de tirer sur la barre, peut-être, je dis bien peut-être, qu’Habay se met à douter. Mais la victoire de cette belle équipe est méritée. Et la leçon du jour, dans la perspective d’un éventuel tour final notamment, c’est que si on n’est pas à 100% dans un top match, on n’y arrivera pas."

Jordan Bissen, auteur d’un tir sur la barre en début de 2e période, abondait dans le même sens au sujet des qualités habaysiennes. "Notre belle série s’arrête, mais ce qui fait le plus mal, c’est notre prestation, commentait l’ancien joueur de Gouvy. On n’a pas été bons, pas assez malins non plus. Dans ces cas-là, on doit se taire et élever notre niveau de jeu plutôt que se perdre dans des rouspétances. Malgré notre bonne réaction en 2e période, Habay mérite son succès. Pour moi, c’est l’équipe la plus complète, la plus forte de la série. Elle joue mieux au foot que Rochefort."