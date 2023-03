Nothomb passe provisoirement en tête

Nothomb est allé s’imposer 0-2 à Aubange avec deux nouveaux buts de l’inévitable Martin Mairlot. Les joueurs de la vallée de l’Attert prennent la tête du classement avec deux points d’avance sur Bleid qui dispute un déplacement périlleux à Tontelange cet après-midi. Aubange rentre dans le rang tout comme Vance largement défait 3-0 à Habay-la-Vieille. Jamoigne (2-1 à domicile contre Tintifontaine) et Saint-Léger (0-1 à Arlon B) se donnent de l’air pour la lutte pour le maintien.

Division 2B

Florenville en passe quatre à Corbion

Dès vendredi, Ochamps a perdu des points à la maison face à Grandvoir (4-4). Florenville s’est imposé face à Corbion en plantant deux buts par mi-temps ; deux par Matz au premier acte, un par Leclerc et Blandin au deuxième acte. Florenville compte trois points d’avance sur Libin qui joue ce dimanche a Neuvillers, quatrième.

Division 2C

Melreux dépassé par Petit-Han

Marloie B n’a fait qu’une bouchée d’un Tenneville malade (1/18). Les Marlovanais se rapprochent du tour final. Nassogne, qui a eu chaud face à Waha-Marche (3-2), mais maintient la pression sur le leader harkais. En bas de tableau, la lutte fait rage pour les trois sièges de descendants. Petit-han s’est facilement défait d’Houffalize B et dépasse un Melreux surpris chez la lanterne rouge de Roy (4-1)

Division 3A

Toernich s’impose 24-0

Toernich a signé le score de la saison contre une équipe de Meix-le-Tige décidément bien mal en point, qui s’aligne sans cesse en infériorité numérique et ne disposait que de huit joueurs ce samedi, dont son président Pascal Gilles. Le leader s’est imposé 24-0 dans cette rencontre des extrêmes, face à une formation qui n’a pas encore pris la moindre unité et a déjà concédé 143 buts. Les Arlonais, pour leur part, ont profité de cette occasion pour dépasser la barre des cent buts inscrits (103 précisément) et c’est Loïc Martin, leur principal artificier, qui s’est chargé personnellement du centième but. Il faut dire qu’il s’est taillé la part du lion dans cette rencontre puisqu’il a pris à son compte la moitié des réalisations de son équipe. Il porte ainsi son total à 35 roses. Autre homme en vue, Logan Muller a marqué à six reprises. L’autre rencontre de la soirée a été beaucoup moins prolifique puisque Sainte-Marie et Autelbas, deux équipes qui visent la 2e place, se sont quittées sur un partage blanc. Et cela pourrait faire l’affaire de Messancy B, mais les Zèbres devront pour cela prendre la mesure d’Ethe B cet après-midi. Et cela, ce n’est pas une mince affaire.

Division 3B

Bouillon confirme

Bouillon poursuit sa marche en avant. Le leader, grâce à des buts de Klaus, Tulpin et Ampolini, a pris la mesure de Muno, 4e du classement (3-1). Les visiteurs n’ont pu que sauver l’honneur en fin de partie, via Spellier. Dans l’autre rencontre de la soirée, des doublés signés Marino et A. Mathay ont permis à Fouches de faire la différence à Marbehan (1-5).

Division 3C

Dix de rang pour Bertrix

Bertrix n’a plus connu la défaite depuis dix rencontres et s’est imposé sans discussion à Libin B (0-4), notamment grâce à un doublé de Fries. Tellin s’est montré plus inspiré qu’une semaine plus tôt dans un match très ouvert face à Bras. Zimmermann avait répondu à l’ouverture du score de Gillain avant que Vincent ne donne l’avantage à Tellin avant la pause. Dans les dix dernières minutes, Matteo Moors et Jérôme Hotton, sur penalty, ont inscrit leurs noms au marquoir. Enfin, Petitvoir a écrasé Warmifontaine (5-1), grâce à un Mike Lodriguez en verve. Impliqué dans les cinq buts, il en a pris trois à sa charge.

Division 3D

Bomal et Champlon se neutralisent, tout profit pour Bourdon

Bourdon fait un nouveau pas vers le titre. En attendant le déplacement de Heyd à Oppagne B ce dimanche après-midi, les Bourdonnais prennent sept points d’avance sur leur plus proche poursuivant, Champlon. Les Champlonnais ont été neutralisés à domicile par Bomal, un résultat logique entre les candidats à la montée (1-1). Au même moment, les Verts l’ont emporté dans la douleur face à Harre-Manhay B (2-1). Grâce au doublé de Kaigisiz dans le premier quart d’heure, les Famennois pensaient passer une soirée tranquille. Ils se sont finalement fait peur jusqu’au bout. À noter que Nassogne B ne se déplacera pas à Odeigne cet après-midi. Les Nassognards ont déclaré forfait, une partie de l’équipe soutiendra Rochefort dans sa conquête du titre en D3 amateur.

Division 3E

Le leader cartonne

Vaux-sur-Sûre poursuit son petit bonhomme de chemin sur la route du titre. Le leader n’a fait qu’une bouchée de Vaux-Noville B, avant-dernier (7-0), et Gauthier Toussaint en a profité pour ajouter deux roses à sa collection. Doublé également pour Valentin Van Reeth qui a ainsi pleinement pris part à l’étonnante et large victoire de Cobreville à Bourcy (1-4). Un auto-goal de Maxime Robert a mis les visiteurs sur la voie du succès d’entrée de jeu. On notera aussi que Salm, mené 0-2 par Sibret, est parvenu à arracher un point.