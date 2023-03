Deux tirs, deux buts, et 12/12 pour les Rochois

En ouvrant la marque d’entrée de jeu grâce à son unique atout offensif, Ronan Philippe, La Roche prend ce match par le bon bout. La réaction gouvionne ne se fait toutefois pas attendre, mais Delvaux cafouille par deux fois à la conclusion. Pas plus de réussite pour Schmitz, qui arrive une pointure trop court sur un centre de Burton. Nouvelle tentative de Delvaux dans la foulée, nouvel échec: son tir brossé file au-dessus de l’équerre. L’égalisation finit logiquement par tomber, à la 33’: petite passe astucieuse de Burton dans l’espace et le panzer Schmitz s’occupe du reste (1-1). On croit, alors, que Gouvy a fait le plus difficile. Erreur de pronostic ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Orangés ne se procureront plus une seule occasion digne de ce nom par la suite, sinon une tête de Georis sur un centre de Zitella peu après l’heure de jeu. Pas un tir cadré en l’espace de 57 minutes: difficile de remporter un match dans ces conditions.

Les Rochois, qui ont disputé ce match en bleu de travail, ne se montreront pas plus dangereux que leur hôte, au deuxième acte. Mais il ne leur faudra qu’une seule incursion dans le camp adverse pour toucher le jackpot. Un bloc solide, de la solidarité et un maximum de réalisme en zone de finition: il ne faut parfois pas plus de trois ingrédients pour remporter un match.

"Le titre, c’est fini"

Seul vainqueur parmi les cinq derniers, et auteur d’un 12 sur 12, La Roche retrouve le sourire. Pour Gouvy, en revanche, la D3 s’éloigne. Ce 0 sur 6, à l’entame du sprint final, réduit drastiquement ses chances d’être champion. "On peut faire une croix sur le titre et je crois que personne ne reverra Sart d’ici la ligne d’arrivée, pronostique Christophe Bertels. Cette équipe a la baraka, un peu comme nous il y a trois ans."

GOUVY: Regnier 6 ; Andrianne 6, Devillet 6, Gillard 6 (65’, Adam), Georis 5 ; Burton 7, Pirson 5 (65’, Georges), Zitella 7 ; Delvaux 5, Schmitz 6 (86’, Deville), Grommen 6 (65’, Joseph).

LA ROCHE: Catania 6 ; Weyders 6 (65’, Bouillon), Remy 6, Prévot 7, R. Van Geen 6, Demeuse 6 ; C. Dubois 6, M. Dubois (18’, Muller 6), G. Van Geen 6, Remacle 6 (65’, Englebert) ; Philippe 7 (79’, Masselot).

Arbitre: K. Koke Miezi. Assistance: 110.

Cartes jaunes: Burton, Deville, G. Van Geen, Masselot.

Buts: Philippe (4’, 0-1) ; Schmitz (33’, 1-1) ; Muller (57’, 1-2).

4’, M. Dubois trouve Philippe, parti à la limite du hors-jeu dans le dos de Gillard. L’attaquant rochois fixe Regnier (0-1).

33’, sur un petit ballon piqué de Burton dans l’axe, Schmitz gagne son duel avec Remy et égalise (1-1).

57’, Pirson perd le ballon à 40 m de son but. Si Philippe est contré in extremis, Muller se charge de mettre tout le monde d’accord avec un brin de réussite, son tir étant dévié par Burton (1-2).