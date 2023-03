Aloïs Reichert va quitter Habay, Vandaele et Moutschen arrivent

Habay-la-Neuve, qui dispose de deux jeunes gardiens de très grande qualité, va en perdre l’un des deux la saison prochaine. Si Thibault Bartholomé restera chez les Rouge et Noir, Aloïs Reichert, lui, ne disputera pas une 3e saison consécutive sous la houlette de Samuel Petit. "Je vais terminer mes études de kiné et ce sera compliqué de combiner le travail avec trois séances d’entraînement par semaine, explique-t-il. D’autant que je n’ai pas la garantie d’être n° 1 (NDLR: cette saison, Samuel pratique une alternance entre ses deux portiers). De plus, il faut savoir que je ressens une douleur à l’épaule depuis le match que j’avais disputé en équipe première de Virton (NDLR: victoire 0-2 à Geel en octobre 2017 ; il n’avait pas encore 17 ans). Je joue avec ça depuis lors, je ne voulais pas me faire opérer pendant mes études, mais là, je m’apprête à passer des examens pour voir ce qui est envisageable."