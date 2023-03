Tintigny perd le sommet, Étalle seul vainqueur luxembourgeois

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Tintigny. Vainqueurs de Dison dans le choc de Division 3C il y a huit jours (ce qui leur avait permis de passer en tête), les Gaumais se sont inclinés 2-0 à Sougné ce vendredi, chez le troisième du classement. Le BAT subit ainsi son troisième revers de la saison et, pour la première fois durant cette campagne, n’est pas parvenu à inscrire le moindre but. Après une mi-temps vierge de buts (et un piquet de chaque côté), l’équipe locale a pris l’avantage dès la reprise et ne l’a plus lâché.