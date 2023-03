Sauvé, Marloie est focus sur le top 5

Face à Herstal, Frédéric Jacquemart innovait. A gauche, Pierre-Antoine François fêtait sa première titularisation tandis que Julien Dessart occupait une position plus axiale en l’absence de Mohimont. Rapidement devant grâce à Talmas, Marloie va laisser Herstal revenir dans le match avant de reprendre les commandes. Le match bascule dans le premier quart d’heure de la seconde période. Herstal loupe quelques opportunités, ne reçoit pas un penalty sifflable, prend une rouge un peu sévère avant de concéder un penalty dans la foulée. Au lieu d’être de 2-2, le score passe à 3-1 et le match est alors terminé.

La dernière demi-heure permettra à Hanneuse d’inscrire un but et de corser une addition qui aurait même pu être plus lourde si Hanneuse, Devresse ou Delvaux avaient été un peu plus précis en phase de finition. "Les garçons ont fait le boulot, commentait Frédéric Jacquemart. Pour être honnête, il semble que le penalty non-sifflé pour Herstal aurait dû l’être. Après, on dit toujours que sur une saison, tout s’équilibre. Je me dis que nous avons fait un beau travail. Avant le match, j’avais dit aux garçons qu’il nous restait deux"Saturday Night Fever"avant de terminer la saison. Nous avons déjà réussi le premier."

Avec cette victoire, Marloie reste dans la course à la cinquième place. Encore plus en sachant que Huy s’est incliné et qu’Aywaille a été accroché sur le terrain de Ciney. "L’objectif est d’aller chercher Mormont. Nous devons nous mettre cela comme objectif sinon la saison est finie. Et quand il n’y a plus rien à jouer, c’est le pire des cas. Il faut être focus sur cette cinquième place. Nous allons affronter des équipes qui aiment jouer au foot et qui laissent des espaces. Comme nous."

MARLOIE: Desseille, Dion (75’, Hanneuse), Collard, Martinet, François (63’, Paquay), Talmas, Dehon, Dessart (46’, Delvaux), Micha, Jacquemart (75’, Mayanga)

HERSTAL: Campagnolo, Fic (71’, D. De Brouwer), Karatas, El Guendi, Audoor, Botterman (80’, Farid), Benothman, M. De Brouwer, Mbazoa, El Farssi, Ljubic.

Arbitre: E. Mathieu

Buts: Talmas (9’, 1-0), Mbazoa (22’, 1-1), Dessart (27’, 2-1), Dehon (69’, 3-1), Hanneuse (86’, 4-1).

Cartes jaunes: Dehon, Micha, François, El Guendi, Audoor, M. De Brouwer

Carte rouge: Ljubic (57’)

Assistance : 75

9 ’, sur le premier corner de Marloie, Talmas place sa tête au petit rectangle (1-0).

22’, après un ballon venu de la droite, Mbazoa, tout seul à trente centimètres de la ligne, pousse au fond (1-1).

27’, Marloie tourne autour du grand rectangle visiteur. Après deux essais contrés, le ballon revient vers Dessart qui croise (2-1).

57’, Ljubic arrive pied en avant sur Talmas et reçoit la rouge.

69’, sur penalty, Dehon ouvre son pied et place dans le petit filet (3-1).

86’, le ballon arrive sur la droite vers Hanneuse dont le plat du pied fait mouche (4-1).