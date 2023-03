Un but rapide de Rensonnet et un second juste avant la pause de Memeti ont suffi aux Sartois, qui auront géré en deuxième mi-temps. Le but de Brichet dans les arrêts de jeu sera trop tardif.

Dans le même temps, Ethe a été surpris par une belle équipe de Messancy, pourtant réduite à 10 dès la 21ème minute et l'exclusion de Delongueville. A ce moment du match, le score affiche déjà 1-1, Aubois sur un corner de Arend ayant répondu au premier penalty converti par Perrin, fauché par Leyder. Le match bascule à l'heure de jeu. Perrin transforme son second penalty, Saint-Mard est renvoyé aux vestiaires et dans la foulée, Negi fait 3-1. A 10 contre 10, Ethe ne reviendra plus.

Longlier en profite pour s'emparer du troisième fauteuil en s'imposant difficilement à Freylange, qui aura tenu bon durant les 45 premières minutes avec 10 joueurs. C'est Lahrach, à un peu plus de dix minutes du terme, qui aura délivré les Longolards.

Oppagne revient également à hauteur des Cassîdjes en écartant Bastogne. Les Gaulois ont mené trois fois et après le but de Raskin, ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.

Derrière Gouvy (38 pts), les écarts se resserrent puisque Arlon s'impose également, en démonstration sur le synthétique mouillé d'Assenois. Un doublé de Rocca et un but de Sicaja permettent aux Arlonais de revenir avec les trois points.