L'étonnant coup de poker d'Eric Picart a failli réussir

Le but ? Tenir le nul à dix contre onze jusqu’à la pause et insérer le seul sang frais disponible pour la seconde période. Certes, il y avait bien trois autres joueurs sur le banc (le 2e gardien Jacquet, Durack et R. Dechamps, le trésorier), "mais Jacquet, déjà incertain, s’est fait mal à l’échauffement, expliquait Picart. Duracak n’aurait pu tenir que cinq minutes car blessé aussi et notre trésorier, je préférais le garder pour un changement en cas de pépin. De plus, j’avoue que je tentais un petit coup tactique pour essayer de déstabiliser Longlier."

Une manœuvre qui a failli réussir puisque le marquoir était toujours bloqué à 0-0 après 45 minutes et que les Freylangeois ont eu les occasions pour faire la différence ensuite. C’était sans compter sur le réalisme des Longolards et de leur buteur Lahrach qui transformait d’un coup de tête rageur la seule occasion des visiteurs après le repos.

"But de carnaval"

Ironie du sort, c’est N’Diaye qui obtenait la balle d’égalisation la plus nette dans les arrêts de jeu, mais son essai était contré sur la ligne par Cravatte. "J’ai tenté ce coup avant le match en regardant mon banc, confiait Éric Picart. N’Diaye est incapable de jouer tout le match, j’ai fait le choix de commencer à dix avec une organisation qui a posé problème à Longlier. En tenant le nul jusqu’à la pause, je savais qu’on aurait des occasions en deuxième mi-temps. C’est ce qui s’est passé mais le problème, c’est qu’on ne marque pas et pire, on se prend un but de carnaval. C’est à l’image de toute cette saison."

Cette manœuvre était-elle conforme ? Oui, selon Michel Collin qui dirigeait la partie. "C’est la première fois de ma carrière que je vois cela, confiait l’arbitre gaumais. Éric Picart m’a demandé avant le match si son joueur qui était dans le onze de base pouvait rester sur le banc et monter au jeu plus tard. Il en a parfaitement le droit et aurait pu rentrer à n’importe quel moment en le demandant au juge de touche comme n’importe quel joueur sorti pour se faire soigner."

Côté longolard, cette cinquième victoire consécutive (et encore une fois sans concéder le moindre but) est flattée. "Ce match-là au premier tour, nous ne l’aurions jamais gagné, savourait Damien Tucci. L’animation défensive de Freylange en première mi-temps était très bonne. On a eu beaucoup de mal car ils sont venus nous chercher quand on rentrait dans leur terrain. À la pause, j’ai dit aux joueurs que la seule chose qui comptait, c’était d’être patient et de bien exploiter les coups de pieds arrêtés."

Bien vu de la part du T1 longolard, mais il faudra sortir une autre prestation face à Messancy le week-end prochain pour continuer à rêver.

FREYLANGE: Lapraille 5, Gengler 6, Mendes 6, Deom 6, Verger 6, Braconnier 5, Dechamps 6, Huberty 7, Zervakis 7, Hentcho 6, N’Diaye 5.

LONGLIER: Brault 6, Wallens 6, Cravatte 6, Van Den Eynde 6, Veriter 5 (71’, Evrard), R. Toussaint 5 (55’, H. Noel 5), Bréjard 6 (81’, Henrotte), Bernard 7, Debehogne 5 (38’, Nicolas 5), Roman 6, Lahrach 6.

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 40.

Carte jaune: R. Toussaint.

Note du match: 5.

But: Lahrach (78’, 0-1).

78’, coup franc de Bernard vers le petit rectangle où Lahrach s’élève plus haut que tout le monde et place une tête gagnante (0-1).