Habay en forme avant de se rendre à Rochefort

La victoire la plus impressionnante de la soirée en D3 ACFF série B est venue de Habay-la-Neuve. Les Rouge et Noir se sont en effet imposés sans discussion possible face à Raeren-Eynatten et dépassent par la même occasion leur adversaire du jour à la différence de buts et avec en outre, un match de moins. Les Habaysiens sont désormais troisièmes.