Basket (D2): la dernière à domicile pour le BCCA Neufchâteau?

Les Chestrolais devront encore gagner le week-end prochain à Kontich, pour espérer décrocher leur ticket pour les play-in. Ce samedi, ils seront également supporters de Boechout, qui doit battre Waregem, afin que Waregem ait un match à enjeu le week-end prochain contre Limburg. Rappelons que la qualification du BCCA dépend aussi des résultats de ses concurrents.

Contre Lommel, pas de calcul, il faut gagner. "Et ce sera plus dur que jeudi, avance Marc Hawley. Ça va être physique et athlétique en face. Lommel est une équipe solide, avec des jeunes, qui jouent différentes défenses et qui sont bien coachés (NDLR: par Ronnie McCollum)."

Pierre et Hissette félicités

Au match aller, Neufchâteau (battu 83-79) avait été dominé au rebond offensif en fin de match. "On doit corriger cela, poursuit le coach du BCCA. Et attention à leur meneur, qui est hyper rapide. Il faudra être concentré dès le début de match et jouer avec l’énergie nécessaire. "

Notons qu’Alexis Pierre et Simon Hissette seront félicités et remerciés ce samedi, puisqu’il s’agit de leur dernière prestation à la maison.