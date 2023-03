En double messieurs, le Durbuysien d'origine Thibaut Darcis a décroché le bronze avec son coéquipier de la Castellinoise, Valentin Pieraert.

Il n'y aura par contre plus aucun joueur de ou jouant dans la province demain. Alessi Massart et Thibaut Darcis ont pu sortir de poule mais se sont inclinés 4 sets à 1 en soirée au stade des 1/8ème de finale: face à Florent Lambiet (Ae3) pour Alessi et Robin Devos (Ae3) pour Thibaut.