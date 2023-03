Mohimont a lancé les opérations

Mathieu Mohimont aurait aussi pu partir. "J’avais quatre offres, dit l’ancien Cinacien. On dit que j’aurais pu retourner à Ciney ? Je ne réponds pas aux"on-dit", moi, j’ai confiance en Frédéric Jacquemart. Et j’ai pris le temps de discuter avec le président et avec Samuel Lefèbvre. Je leur fais confiance pour mettre sur pied une belle équipe pour l’an prochain."

Mais avant de penser au prochain exercice, Marloie espère finir la saison en beauté. Toujours en lice pour le top 5, les hommes du président Hérion ne peuvent cependant pas se louper face à Herstal. "C’est clair que pour rester dans la course, nous devons gagner. Tout en sachant que nous ne savons pas encore ce qui se passera avec Durbuy, poursuit Mathieu Mohimont. Un calendrier plus abordable que certains concurrents ? Sur papier, peut-être."