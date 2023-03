Mathéo Giboux: "J'ai pris conscience des efforts à fournir pour être titulaire"

7 sur 10.

Pourquoi ?

Je suis de nature optimiste. Nous avons été champions sur le fil en P1, nous allons nous sauver sur la fin cette saison aussi.

Vous tenez à ce maintien ?

Évidemment. Après avoir effectué autant d’efforts la saison dernière pour être champion et cette saison pour se sauver, une descente serait dommage. Surtout que plusieurs jeunes pointent leur bout du nez et ont envie d’évoluer en D3. Il y a une belle école de jeunes et cette D3 doit être l’objectif à atteindre pour eux. Un maintien en D3 et la montée de l’équipe B en P2, c’est ce que j’espère en cette fin de saison. D’un point de vue personnel, j’ai goûté à la D3 et je ne veux pas retourner en P1.

Le calendrier (Mormont, Raeren, Herstal, Rochefort et Richelle) ne vous fait pas peur ?

Pas du tout, nous sommes capables de battre tout le monde. Et Évidemment, le duel face à Herstal le 15 avril sera sans doute déterminant. Mais nous avons encore les cartes en mains. Avec dix partages depuis le début de saison, on se rend compte qu’il n’a parfois pas manqué grand-chose. J’estime que nous avons notre place dans cette série.

Personnellement, vous avez été repris à 20 reprises pour 13 titularisations, satisfait de ces statistiques ?

J’espérais jouer régulièrement, je ne suis pas à Libramont pour rester sur le banc même si je suis encore jeune. Ma préparation avait été moyenne, voire bâclée. Depuis, j’ai pris conscience qu’il fallait faires davantage des efforts. Le travail paie.

Ce n’était pas le cas ?

Pas assez, je sortais, je ne préparais pas mes matchs. Je me suis consacré à fond au foot, j’ai adopté une meilleure hygiène de vie. En D3, il faut être concerné mentalement sans relâche, on ne peut pas aborder un match à la légère. Encore plus dans notre situation.

Quel joueur de votre noyau vous inspire ?

Matteo Vandaele, ses prises de balles sont impressionnantes et il va très vite avec le ballon. On risque de le perdre et je pourrais le comprendre. Il est amené à s’envoler dans un club plus huppé.