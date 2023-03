Johan Paquet voit enfin le bout du tunnel à Oppagne

Mais la petite douleur au genou n’est rien en comparaison avec ce que Johan Paquet a vécu les derniers mois. Victime de gros soucis au dos, le Coalisé a morflé. "Je suis resté neuf mois sur la touche. La faute à une hernie discale qui faisait bien mal, dit-il . C’était vraiment douloureux. Et comme je suis maçon, autant dire que j’ai dû rester au repos pendant un moment. Il m’a fallu plusieurs mois pour m’en remettre. Grâce aux infiltrations, aux séances de kiné et à tous les exercices de renforcement musculaire, j’ai enfin vu le bout du tunnel. Aujourd’hui, cela va beaucoup mieux. J’ai pu reprendre le boulot et je peux refaire du sport. Je sens parfois encore certaines petites choses, mais cela n’a rien à voir avec ce que je ressentais voici cinq ou six mois. Est-ce que j’ai cru que le foot était terminé pour moi ? Oui. Quand vous avez mal au dos au point de ne pas savoir vous habiller tout seul, vous n’imaginez pas que vous allez pouvoir remonter sur un terrain de football. Pendant deux gros mois, j’ai vraiment eu très peur. J’ai même fini par croire que j’allais devoir passer sur le billard alors que le chirurgien me le déconseillait fortement car j’étais encore jeune."

Rester en P1, pas la mort

Si Johan Paquet n’a pas pu aider Oppagne pendant les huit premiers mois de la saison, il n’était jamais loin lorsque les Gaulois jouaient. "J’ai dû rater trois matches sur l’ensemble de la saison, raconte Johan Paquet. Est-ce que nous sommes à notre place ou est-ce que nous mériterions d’être plus hauts ? Vu ce que nous proposons depuis un mois, je vais dire que nous sommes à notre place. Cela ne va plus depuis que je suis revenu ? On peut dire cela (rires). L’équipe tournait bien en première partie de saison, nous avons parfois eu de la réussite, mais nous avons aussi eu quelques matches références. Mais depuis la trêve, cela tourne moins bien. Pourtant, le groupe vit parfaitement."

Battue par Houffalize et Sart en l’espace de sept jours, la troupe de Valère Lamy doit-elle faire une croix sur le titre ? "Disons qu’il met Sart dans une bonne position et que dans le même temps, il fait que nous perdons un peu de terrain. Mais bon, il nous reste encore sept matches. Cela veut dire qu’il reste des points à prendre et que tout peut encore changer. Mais là, tâchons d’abord de nous reprendre en écartant Bastogne. Et il ne faut pas croire que ce sera facile. Les Bastognards doivent prendre des points et ils ne vont pas venir comme des touristes. Est-ce que ce serait grave de ne pas monter en D3 ? Grave, non. Mais si nous pouvons décrocher le titre, nous ne cracherons pas dessus. Après, je vois que des jeunes commencent à arriver et pour eux, une année d’expérience en plus en P1, ce ne serait pas spécialement négatif."