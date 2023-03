Demeuse: "Le maintien de La Roche ou la montée de Gouvy ? Joker !"

Une bonne pioche pour les Gouvions. Né en avril 2004 (18 ans), Nathan Demeuse ne manque pas de qualités. Il a, en prime, un profil très intéressant: les défenseurs centraux gauchers, cela ne court pas les rues. "C’est ma place de prédilection, mais depuis quelques semaines, je joue latéral gauche dans une défense à cinq et cela me plaît beaucoup, glisse-t-il. J’ai plus de libertés sur le plan offensif."

Les Rochois ont retrouvé des couleurs: ils ont pris autant de points en 20 jours (9/9) qu’au cours des six premiers mois de championnat. "Le passage à une défense à cinq porte ses fruits, constate Nathan Demeuse. Puis le nouveau coach (Michel Godefroid) a beaucoup travaillé sur le mental. Il ose dire les choses, en regardant droit dans les yeux. Benjamin (Simon) était très proche des joueurs, donc il n’était pas facile pour lui d’avoir la même franchise."

Le jeune homme, affilié depuis ses débuts à Compogne et passé par les interprovinciaux de Givry, ne cache pas qu’il aimerait goûter à la D3 la saison prochaine. Mais que préfère-t-il: que La Roche se sauve ou que Gouvy monte ? "Question vache. Joker ! Les deux sont possibles. J’ai à cœur de bien terminer la saison avec La Roche. J’ai passé deux superbes années au club et cela me ferait mal au cœur de partir sur une descente."