Champions du beau jeu, les Arlonais ?

Il est vrai qu’avec son match de retard, Arlon n’est, virtuellement, qu’à trois points du podium. Mais quelle que soit leur position finale, fin avril, les Lorrains pourront probablement revendiquer le titre honorifique de champions… du beau jeu. "Les transitions sont très, très rapides en P1, constate Arthur Hausman. Nous nous efforçons, de notre côté, de poser le jeu. Au détriment d’une certaine efficacité, par moments, mais avec la satisfaction de prendre du plaisir à chaque match, même dans la défaite. Je ne me dis jamais, après une rencontre: ‘‘Qu’est-ce que je me suis emmerdé aujourd’hui !’’ La possession de balle ne garantit pas le succès, mais elle maintient un certain niveau de plaisir. Avec mon gabarit, je vivrais assez mal le fait de voir les ballons passer systématiquement au-dessus de ma tête. C’est un régal de combiner avec des garçons comme Adrien (François), Gauthier (Poncelet), Lucas (Lamotte), Jérémy (Dillembourg)… Quand vous confiez le ballon à Lucas, vous savez qu’il ne va pas le perdre."

Arlon, Longlier, Martelange ?

À l’Avenue de Longwy, tout semble réuni pour préparer sereinement la prochaine campagne. Le futur T1, Philippe Gomrée, est connu ; le capitaine François a prolongé ; et, sauf surprise, la division est connue. Il faudra toutefois plus de certitudes encore à Arthur Hausman pour repartir pour une 7e saison dans le chef-lieu. S’il avait donné sa parole en février l’an passé, il se montre plus hésitant cette fois. "Le départ de Guy François, après autant d’années, marque un peu la fin d’un cycle. J’attends de voir comment cela se présente dans les semaines à venir, je ne suis pas pressé, dit-il. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère toujours porter le même maillot que mon frère (Victor) et mon pote Gauthier (Poncelet) la saison prochaine."

À Arlon, à Longlier ou à… Martelange ? Certains bruits de buvette laissent entendre que les frères Hausman, citoyens de Warnach, formés chez les Ardoisiers, pourraient écouter leur cœur et rentrer au bercail. Mais encore faudrait-il, pour cela, que les Ardoisiers assurent leur maintien en P2…