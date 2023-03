AMPL: près de 600 licences demandées

56 L’AMPL va entamer sa cinquante-sixième saison. La création de cette fédération a été décidée lors d’une réunion début janvier 1967. Elle regroupait les clubs de Cherain, Steinbach, Habay, Bertrix, Clairefontaine et Bastogne. Trente pilotes ont disputé la première campagne.

12 Nouveauté cette année avec la création d’une catégorie "ladies". Celle-ci regroupera les jeunes filles de 13 ans ou moins dans les manches de deux journées. Une douzaine de participantes ont manifesté à ce jour leur intérêt.

600 Environ six cents pilotes ont demandé leur licence pour l’année. Celle-ci coûte 280 € pour les catégories écolage et 400 € pour les autres.

17 C’est le nombre de catégories dans lesquelles les pilotes s’affronteront.

5 William Javaux et Éric Grandjean ayant quitté le comité directeur, celui-ci se compose désormais de cinq membres. Laurent Lacasse en est le président et Serge Mazzoni le secrétaire-trésorier avec l’assistance de Virginie Goffette. Le vice-président est Frédéric Richard tandis qu’Olivier Evrard vérifie les comptes.

3 Trois pilotes de la province ont décroché la palme en 2022. Le Houffalois Joshua Goblet a été sacré en écolage 50cc tout comme le Chestrolais Mathis Adam en espoirs 125 et Thomas Pierrard (Mellier) en juniors.

50 Le pourcentage des pilotes provinciaux parmi les nombreux Namurois, Liégeois, Français, Luxembourgeois ou Allemands.

150 La catégorie débutants est la plus fournie avec pas moins de 150 pilotes. En écolage, ils seront 85 répartis en 50cc, 65cc et 85cc.

25 Alors que lors des deux dernières saisons, l’AMPL avait opté pour une distribution de points qui lui était propre, il a été décidé cette année de s’aligner sur celle qui est en vigueur en Europe. C’est ainsi que le vainqueur de chaque catégorie se verra attribuer 25 points, le second 22, le troisième 20, le quatrième 18 et ainsi de suite. Cela devrait permettre de vivre un championnat plus passionnant.

19 Dix-neuf épreuves sont au programme dont quatorze sur deux journées. Honville ouvrira le bal alors que Moircy clôturera la saison comme d’habitude fin septembre.

11 000 Il faut compter plus de dix mille euros pour l’organisation d’un week-end. La majorité des frais est prise en charge par le club organisateur. Les services de secours par exemple coûtent un peu moins de quatre mille euros pour le week-end.