2B | Tifos sensationnels, scénario démentiel et partage entre Ochamps et Grandvoir

Le match bascule en seconde période. Toussaint, sur un petit ballon en retrait, fixe Golinvaux (2-2). Dans la foulée, Bodet profite des largesses défensives pour s’en aller tromper le portier (2-3). Interrompue pendant vingt grosses minutes, à cause d’une coupure de courant, la partie reprend par un but de Bodet qui, lancé sur la droite, croise (2-4). La fin des haricots pour Ochamps ? Que nenni puisque, mieux physiquement, les Canaris font le siège du but de Forget. Et par deux fois, sur phase arrêtée T. Schroeder parvient à mettre le ballon au fond (4-4). En fin de match, chaque équipe hérite encore d’une occasion. Pour Grandvoir, Bodet, lancé en profondeur, voit Baptiste Jourdan, excellent ce vendredi, réaliser un retour salvateur. Pour Ochamps, qui perd du terrain pour le titre, la reprise de Gourmet est captée par Forget.

La troupe de Sébastien Ricci pourra cependant avoir des regrets car en début de seconde période, sur un centre de G. Schroeder, Gillet pensait avoir fait le break avant que Monsieur Kobs n’annule le but pour un hors-jeu inexistant.