Les 5 matchs à suivre ce week-end

2. Sainte-Marie – Autelbas (3A) Le troisième se rend chez le quatrième: victoire obligatoire pour continuer à rêver de la deuxième place et d’une éventuelle montée. Autelbas, invaincu depuis le 5 novembre, tentera de confirmer la tendance face à une formation qui n’a gagné que deux fois en cinq matchs depuis la reprise.

3. Bouillon A – Muno (3B) Les Bouillonnais viseront une quinzième victoire consécutive face à une équipe de Muno qui restait sur neuf matchs sans défaite avant de se faire surprendre par Assenois B.

4. Carlsbourg – Libramont B (3C) Si le titre de Tellin ne fait aucun doute, la course à la deuxième place reste ouverte. Carlsbourg, avec trois points d’avance sur Libramont B et un match de retard, a pris une petite option sur celle-ci. Mais les Mauves ont l’occasion de relancer la bataille, en cas de victoire ce dimanche. Gagner à Carlsbourg ne sera toutefois pas simple pour une formation habituée à jouer sur terrain synthétique. La troupe de François Dambly n’a plus perdu à la maison depuis la première journée et son revers face à Saint-Pierre.

5. Champlon – Bomal (3D) La course à la deuxième place reste ouverte aussi, en 3D. Champlon et Bomal font partie des prétendants. Les Rossoneri ont l’occasion de renvoyer les Bomalois à cinq longueurs. Ces derniers n’ont donc pas droit à l’erreur.