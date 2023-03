Denis Grosjean, en perdant 0-3 face à Lommersweiller dimanche, le Stabulois a laissé passer sa dernière chance de prendre des points ?

Oui, c’est certain. Je ne pense pas que nous en aurons. Nous aurions aimé en décrocher ce dimanche, mais non, nous avons des circonstances atténuantes. Antoine Pirenne est blessé et il ne sait plus prendre la passe. Il est juste rentré pour quelques services, mais avec pas mal d" de déchet. Bref, quand rien ne va, rien en va. Le coach a fait tourner le groupe, en donnant du temps de jeu à des jeunes qui sont moins aguerris. Et puis, on sent bien que la niaque est moins présente. Nous terminerons à la dernière place et nous n’aurons pas de point. Nous aurions aimé que ce soit différent, mais nous avons vite compris que cela risquait de finir de la sorte.

La hargne moins présente au sein du groupe, vous pouvez le comprendre ?

Oui, tout à fait. Et au niveau des entraînements, on voit aussi que c’est de plus en plus compliqué de réunir du monde en semaine. Les étudiants ne s’entraînent déjà que le vendredi, mais vous avez toujours des petits bobos, du retard. Déjà que nous n’avons pas notre salle le vendredi et que nous devons trouver des solutions à Virton, Martelange, Léglise ou encore Tontelange. Ce n’est pas facile.

"Aucun remerciement"

Avec du recul, vous regrettez cette montée à l’étage supérieur ?

Pas du tout. Nous avons eu l’opportunité de monter, il fallait accepter. Nos jeunes ont très bien progressé et ils ont pris de l’expérience. Il n’y avait aucune raison de dire non.

Que pouvez-vous dire aux joueurs qui sont partis cet été et à ceux qui ont arrêté en cours de saison ?

Que je suis déçu. Vous avez d’abord eu notre capitaine (Gilles Leleu) qui a annoncé qu’il ne montait pas avec nous et qu’il partait. En juin, vous avez aussi eu Romain Marquis qui a annoncé du jour au lendemain qu’il arrêtait le volley. Mais bon, cela reflète bien la mentalité des jeunes actuellement. Maintenant, les jeunes vont au sport quand ils en ont envie ou quand ils n’ont rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez encore des gars motivés, mais c’est de plus en plus difficile d’en trouver. Des joueurs qui sont présents à chaque match et à chaque entraînement, cela n’existe quasiment plus. Mais c’est dommage. Parce qu’au niveau du comité, on se bat pour avoir de l’argent, pour avoir des équipes, pour que tout se passe bien. Je passe deux à trois heures par jour sur l’ordi rien que pour le volley. D’autres comitards s’impliquent énormément. Et nous n’en avons aucun remerciement. Mais bon, je parlais avec un président de club de football ce week-end et c’est pareil pour lui.

Quelle équipe alignerez-vous en Promotion ?

Nous n’en garderons qu’une. Nous allons perdre une partie des joueurs de N3 qui sont courtisés. Mais ils ont raison de partir. Pour leur évolution, il ne faut pas redescendre en Promotion, sauf pour des raisons scolaires évidemment. Jérôme Reis ne sera plus coach car il a un autre projet. Nous avons un nouveau coach, mais il faut encore discuter avec le groupe.