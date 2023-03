Les Arlonais se donnent une chance

En résumé, c’était le Arlon du derby à Saint-Hubert en tout début de saison. "Liège a pris jusqu’à 17 points d’avance dans le 2e quart-temps. On jouait bien, mais aucun shoot ne rentrait. Ensuite, après le repos, on a trouvé les solutions et on a eu beaucoup plus de réussite. On a grappillé, on est passé devant et on a bien géré la fin. " Le tout, sans Van Hamme, ni Vukovic, qui a un rôle capital sous l’anneau.

La cerise sur le gâteau, c’est cette victoire de la lanterne rouge, l’Union Liège, à Brainois, avant dernier. "Je m’en doutais un peu, glisse l’ailier arlonais. Brainois est sur la mauvaise pente depuis le début du 2e tour. Je pense que l’Union Liège va confirmer à domicile ce prochain week-end."

Arlon se donne ainsi une chance de lutter pour le maintien jusqu’au bout. D’autant que les Arlonais ont l’average positif sur Nivelles B et sur Liège B. Mais il faut évidemment rester au contact de ces équipes. Donc si elles gagnent, il faudra gagner aussi.

"On se dit qu’en se battant comme des fous, tout est possible, lâche Florent Bilocq. On vient de le voir à Liège. J’y crois fortement et j’espère, surtout, continuer cette aventure en R2. Créer une surprise contre les trois premiers (Castors, Mons-Hainaut, Aubel), pour moi, c’est impensable. Il faut rester les pieds sur terre. Mais pourquoi pas à Genappe ? Il va falloir sortir le couteau et le mettre entre les dents. Eux n’auront plus rien à jouer. Est-ce qu’ils joueront à fond ?" Pour être tranquille, il faut laisser trois équipes derrière (Union Liège, Brainois et Nivelles B ou Liège B). Avec deux, c’est match de barrage. "Au pire, il vaut mieux les barrages que descendre directement. "