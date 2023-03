Le titre, ça devient vraiment compliqué. Mais nous restons en liste pour monter via la deuxième place. Le groupe est concerné. Cette place ne revient de droit à personne et nous nous battons face à Heyd et Champlon. Ce sera un duel à trois, car je pense que Rendeux marque le pas depuis plusieurs semaines.

Vous retrouvez d’ailleurs Champlon dès ce week-end.

Ce sera un match couperet. Si nous perdons, les choses vont se compliquer. Mon expérience me fait aussi penser que rien ne sera joué jusqu’à la fin. D’autant plus que nous sommes toujours qualifiés pour la Coupe, qui est aussi un objectif.

Votre programme est chargé avec Heyd, le derby contre Houmart ainsi qu’Oppagne B et Vecmont, vos deux défaites.

Il nous reste six matches et comme on dit, ce sera six finales. Qu’importe l’adversaire, cela reste un match de foot et ce n’est pas toujours le meilleur qui l’emporte. Je le répète, malgré notre partage contre Boudon, rien n’est fait pour la deuxième place. Mais il ne nous reste pas 10 000 cartouches.

Ce passage à vide fin 2022, après coup, comment l’expliquez-vous ?

Ian Biquet, Maxime Bodson et Jérome Cambron ont été blessés en même temps. Personne n’est indispensable, mais ça faisait un vrai leader par ligne. Avec les ambitions affichées par le club, nous étions obligés d’assumer. Est-ce que cela a joué sur la motivation des troupes ? Je ne sais pas, mais c’est certain que ça ne nous a pas aidés.

Pourquoi avoir décidé de rester adjoint après le départ de Fabrice Bosny ?

Moi, si on ne me jette pas dehors, je reste (rires) ! À l’arrivée de Roland Debras, il m’a proposé de poursuivre avec lui. J’ai longtemps travaillé avec Fabrice, j’avais mes habitudes. Avec Roland, c’est différent. On a la même vision, mais pas la même méthode. Je prends ça comme un apprentissage, je reste un passionné.

Si on se projette, Bourdon fera un beau champion ?

Oui, je le pense. Athlétiquement, l’équipe est au-dessus du lot. Les Bourdonnais jouent sec et il y a aussi de l’intelligence dans leur jeu. Face à nous, c’était un vrai match de foot. Il n’y en a pas avec une telle intensité toutes les semaines en P3. Mais, parce qu’il y en a toujours un "mais", ils doivent prévoir des renforts. Le jeu physique, ça ne passera pas tous les week-ends à l’échelon supérieur.