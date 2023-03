L’objectif était de laisser au moins deux équipes derrière nous. Nous devrions finir 10e mais avec une avance confortable sur les deux descendants. Au premier tour, c’est la victoire face à Dinez qui nous a donné un coup de boost. Au second, nous avons eu un petit coup de pouce parce que Basècles a aligné une équipe fantôme. Meerdaal n’a pas non plus aligné sa meilleure équipe mais si on y regarde de plus près, c’est l’équipe qu’elles alignent presque à chaque fois en déplacement. À partir de là, la saison était pliée avant d’affronter Minérois.

Eva Giannini est la révélation de la saison. Sa progression est-elle plus rapide que prévu ?

Je ne dirais pas qu’elle est plus rapide. Elle est normale pour une fille qui s’entraîne bien. Pour moi, elle valait déjà B2 en début de saison et elle va passer B0. Maintenant, ce qu’elle réalise, c’est très bien. Elle aurait pu se planter sur certaines rencontres, surtout quand on joue à deux et qu’il y a plus de pression, mais ce ne fut pas le cas.

Chloé Chomis a affirmé qu’elle resterait volontiers à Jamoigne. Vous en avez déjà discuté ?

C’est bouclé. Chloé reste.

Vous avez toutefois encore besoin d’une, voire deux joueuses supplémentaires pour pouvoir maintenir l’équipe B ?

Je peux confirmer que Rachelle Hazée va revenir et son papa aussi. Elle souhaite jouer principalement en messieurs mais je pense que je pourrai compter sur elle une bonne dizaine de rencontres. Marie Brévery reste sur la liste de force mais étant donné qu’elle travaille trois samedis sur quatre, ce sera vraiment en dernier recours. Nous sommes également en contact avec une joueuse classée série C pour jouer quelques rencontres. Nous voulons que ce soit plus simple que cette saison.

Peut-on espérer vous revoir plus souvent à la table ?

Oui, il est prévu que je joue lorsque Chloé ne sera pas disponible. Je vais d’abord accoucher (rires), puis je ferai en sorte d’être prête pour le début de la prochaine saison.