Grégory Dasnoy ne pouvait pas se contenter de faire du golf

Pour être franc, mon oncologue m’a déconseillé de faire du foot et me conseille le golf… dont je n’ai pas particulièrement envie même si j’ai essayé (rires). Mais je sais qu’inconsciemment, j’irai moins dans le duel. J’ai commencé également à apprécier d’aller courir seul. En octobre dernier, j’ai d’ailleurs fait le "Sedan-Charleville", une course de 24 km au profit du cancer.

Comment a évolué votre état de santé depuis un an ?

Il y a eu des hauts et bas. En mars 2022, on m’a annoncé qu’une des tumeurs repartait à la hausse alors que je comptais reprendre le boulot. J’ai dû changer le traitement et j’ai eu droit à une sorte d’ascenseur émotionnel: récidive, radionécrose récidive, etc. Ce n’est pas simple. Et encore moins quand les spécialistes ne s’accordent pas sur le diagnostic et le traitement à adopter. On se pose beaucoup de questions. Le prochain bilan arrive fin avril. Si de bonnes nouvelles se confirment, je vais pouvoir un peu plus me projeter vers l’avenir, avec calme et sérénité.

Vous avez choisi Bouillon pour reprendre le foot. Pourquoi ?

J’ai toujours été attaché à la Belgique. Mon père y a travaillé près de 30 ans, j’ai fait mes études de kiné à Libramont et je suis passé par plusieurs clubs ici, dans la province (NDLR: Jamoigne, Bertrix, Poupehan, Florenville). Et si j’ai choisi Bouillon, c’est pour sa proximité et parce que j’y connais du monde. Comme le président ou le coach Christophe Szwed qui a été mon équipier à Poupehan. En outre, je savais dans quoi je m’embarquais. Après les épreuves que j’ai traversées et que je traverse encore, j’ai besoin de vivre des choses positives, sans prises de tête. Et dans le foot, la mentalité belge est totalement différente de la française. Elle me convient mieux. Mais j’ai surtout repris une licence pour dépanner et prendre du plaisir. Je ne veux pas me rajouter des contraintes et je ne me projette pas. La saison prochaine est encore loin. On verra ce que me réserve l’avenir. Il y a encore beaucoup de points d’interrogation. Je n’ai pas encore repris le boulot par exemple, parce que c’est assez complexe de ce point de vue.

Est-ce que ce cancer vous a incité à voir la vie sous un autre angle ?

Il est clair que j’ai mes priorités désormais. Le foot c’est du bonus, je viens prendre du bon temps avant tout et partager du plaisir. Mais je n’ai plus envie de rater une fête de famille à cause du foot. Je vis vraiment au jour le jour, j’ai appris, “grâce” à ce cancer, à réellement prendre conscience de la vie et si je peux aider et encourager les personnes souffrant d’une telle maladie, je le fais volontiers. Il faut toujours être optimiste et garder le positif dans tout.