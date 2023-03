On perd de nouveau sur des erreurs de notre part. Cela se répète depuis le début de saison. Dans le jeu, on n’est pas mauvais.

Signeulx a pris seulement six points sur les 20 premiers matchs et encaissé 111 buts. Comment expliquez-vous ces résultats ?

Au classement, on devrait être au niveau d’équipes comme Rachecourt, Aubange B et Tontelange B qui ont une dizaine de points en plus que nous. Malheureusement, nous avons loupé nos rencontres face à ces équipes.

Qu’est-ce qui manque à Signeulx pour compter plus de points ?

De la qualité, de la vitesse et une ligne d’attaque. On a marqué que 26 buts. Il nous faut aussi de la jeunesse pour amener du dynamisme.

Quel est votre objectif pour ces six derniers matchs ?

Aller chercher quelques points à gauche et à droite.

Vous avez resigné en vue de la saison prochaine. Quelles sont vos ambitions ?

Le milieu de classement. Je souhaite que l’on soit capable de faire mal à toutes les équipes.

Le club est en pourparlers pour inscrire une équipe réserve la saison prochaine. Comment voyez-vous cela en tant que coach de l’équipe première ?

C’est une bonne chose. Les joueurs du noyau qui n’ont pas le niveau pourront y aller pour apprendre et progresser.

En plus d’Alexis, votre second fils Louis a décidé de rejoindre l’équipe. Comment vivez-vous cette arrivée ?

Je les considère comme les autres joueurs. S’ils méritent leur place, ils jouent sinon ils iront en réserves.

Comment abordez-vous la réception de Saint-Mard B ?

C’est un derby. On n’a pas été mauvais chez eux (NDLR: défaite 4-1). Il y a quelque chose à faire.

Quid des transferts ?

Quentin Pierret nous quitte pour aller à Saint-Mard B. Jérémy Collard sera disponible plus régulièrement vu qu’il reprend des études. Nous sommes en contact avec trois joueurs mais je préfère ne pas encore en parler. Il faut voir ce qu’on peut se permettre pour ne pas mettre en danger les finances du club.