Dans un premier temps, j’ai reçu plusieurs propositions pour l’année prochaine. Mais honnêtement, je n’ai pas le niveau pour évoluer en nationale 2. Cette année, je suis seulement à 15% de victoires. Alors, oui, le plaisir est là parce que tout se passait bien avec mes coéquipiers, mais à table, c’est nettement moins agréable. Et on a dû jouer à quelques reprises à deux et demi.

Virton avait tout de même mis ce qu’il fallait en place pour vous offrir une équipe compétitive la saison prochaine ?

Au départ, on devait évoluer avec le transfert croate, Pierre-Yves Lemaitre et un B2 en plus de nous (NLDR: Denis Nguyen). On en a parlé avec Pierre-Yves et il m’a annoncé qu’il avait des propositions ailleurs. S’il restait, je serai resté mais à partir du moment où il a confirmé son départ, j’ai dit oui à Jamoigne.

On se souvient que vous avez déjà évolué à Jamoigne par le passé. C’est ce qui vous a poussé à accepter cette proposition ?

J’ai hésité entre Jamoigne et Marloie mais en termes de distance, j’ai privilégié Jamoigne. Avec l’arrivée de Sébastien Rouvrois (B6) en plus des joueurs déjà présents, je pense qu’on a l’équipe pour aller chercher notre objectif qui sera le maintien.

En tout cas, ça va vous changer en devenant celui qui va devoir tirer l’équipe…

Oui, en effet, mais ça sera aussi quelque part plus motivant pour moi. Cela va correspondre à mon niveau de jeu et j’espère me réentraîner un peu plus.

Un dernier mot, qu’allez-vous retenir de ces années passées dans le club de Virton ?

Le fait d’avoir pu évoluer durant trois saisons en nationale. Et comme je l’ai dit, il y a souvent eu une belle ambiance dans l’équipe. Maintenant, le départ se fait dans des conditions un peu particulières, mais je n’ai pas trop envie de m’étendre là-dessus.