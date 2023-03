Oui. Elle était plus facile à digérer que celle à Limburg. On a tout de même bien joué et on a eu une bonne réussite aux tirs. À Limburg, on avait juste bien joué durant le 3e quart-temps.

Depuis l’entame du 2e tour, Neufchâteau a perdu ses trois matches en déplacement. Au 1er tour, vous aviez gagné à Merelbeke et à Charleroi. Une explication ?

C’est une ambiance un peu spéciale en déplacement. Il y a une sorte de rivalité entre les Wallons et les Flamands. Sans public derrière nous, on a quand même plus de mal. Chez nous, la présence des supporters, cela motive les gars. Il y a aussi le trajet. Deux heures de route ou plus, je pense que ça joue. Et l’arbitrage. Parfois, c’est un peu difficile d’obtenir un coup de sifflet à notre avantage. On a pas mal de joueurs qui râlent, donc cela n’aide pas non plus, quand il y a des coups de sifflets tendancieux. Et il ne faut pas oublier non plus que Simon (Bizimana) et Maxence (Dekeyser) ne jouent plus, par rapport au premier tour.

Pour se qualifier pour les play-in, Neufchâteau doit terminer par un 3/3 (contre Kontich, contre Lommel, à Kontich). Vous y croyez toujours ?

Oui. Cela devient plus compliqué chaque semaine, mais on a quand même encore une chance. À nous à gagner nos matches, d’abord, mais cela ne dépend plus que de nous.

Satisfait de votre saison en D2, en tant qu’assistant-coach ?

Franchement, oui. Je découvre beaucoup de choses. Niveau de jeu, vision du jeu, lecture, tactique, je me rends compte qu’il y a des joueurs vraiment costauds en D2. Il y avait un vrai challenge pour toute l’équipe avec cette montée en D2 et elle a répondu présent. On partait un peu dans l’inconnu, mais la saison est aussi réussie. Le maintien est acquis et on a encore une chance de jouer les play-in.

Et je suis content de mon intégration dans le groupe, qui est vraiment chouette. Je suis un peu distant quand je ne connais pas, mais à présent je me sens très à l’aise. Ce rôle était nouveau pour moi, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Il a fallu que j’apprenne à connaître Marc et inversement. Et ça s’est aussi très bien passé. Marc est quelqu’un de bienveillant et il m’a aussi directement mis à l’aise.

C’est vous qui préparez les séances vidéos sur les adversaires. Vous aimez cela ?

Marc m’a demandé de m’occuper de cela. Tous les matches de D2 sont filmés et mis en ligne sur une plate-forme. Je regarde aussi les stats. Pour chaque match, je présente les joueurs de l’équipe adverse, leurs points forts et points faibles, et je montre un montage vidéo, avec leurs systèmes de jeu. Cela dure une trentaine de minutes. Je trouve ça cool.

C’est important pour l’équipe ?

Oui, clairement. Parfois, certains joueurs expérimentés, comme Sturam ou Alexis (Pierre), ou Marc apportent quelques précisions en plus. C’est important de savoir comment jouent les adversaires. Et pour les matches retour, on analyse le match aller.

En match, vous avez quelque chose à dire ?

Marc est très actif au bord du terrain et il n’y a pas grand-chose qui lui échappe. Mais si j’ai une remarque à faire, je la fais, oui. Au briefing de la mi-temps, je peux intervenir aussi. Et je fais des stats pendant le match.

Vous serez toujours là la saison prochaine, aux côtés de Marc Hawley ?

Oui. J’ai hésité, mais pas très longtemps. Parce que cela me prend quand même pas mal de temps. Et je travaille aussi certains week-ends (NDLR: éducateur dans une prison pour jeunes à Saint-Hubert), donc ce n’est pas toujours évident. Mais je pense que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc un an de plus me fera du bien.

Pas envie de vous lancer comme coach principal ?

Je l’ai déjà été, à Bertrix (en jeunes et en P1). Mais ce poste à Neufchâteau, c’est quand même une chance pour moi, de pouvoir travailler avec des joueurs de ce niveau-là et de côtoyer un coach du calibre de Marc. On verra l’année prochaine. J’ai encore le temps.

Vous allez aussi reprendre du service comme joueur, à Neufchâteau C, en P1 ?

Cela fait un an que je ne joue plus et cela me manque. L’avantage de jouer dans cette équipe-là, c’est que je suis déjà sur place, pour les entraînements. Parfois, ce ne sera pas possible de jouer. Et parfois, je raterai peut-être un match de D2. J’en discuterai avec Marc au fil des semaines.