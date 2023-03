Lalloyer: "Je partirai, mais je joue le coup à fond"

Nous avons bien débuté avec une bonne conservation du ballon, mais il manquait la dernière passe. Eux jouaient avec des longs ballons et des latéraux défensifs très offensifs. J’ai beaucoup travaillé en première période. Et puis Ludo (NDLR: Ludovic Lejeune) nous a remis en place. On a alors joué plus simplement et on a fait la différence par les flancs et en passant beaucoup plus par notre milieu sans abuser de longs ballons. C’est là que j’ai mis deux buts consécutifs.

C’est un week-end en or pour vous. Le titre est-il dans la poche ?

Il ne faut pas croire que c’est acquis, car il y a encore quelques matches importants avec Aye dimanche, puis Nassogne. Pour moi, remportons d’abord ces deux matches-là et on pourra peut-être parler de titre si nous restons concentrés jusqu’à la fin, car tous les matches sont difficiles quand on est en tête.

On a mis à l’honneur les individualités en début de saison. Maintenant, est-ce vraiment un groupe ?

Oui c’est un groupe complet. Pour ma part, il n’y a pas de plus fort, c’est juste qu’il y a des forces à chaque poste et c’est ça qui fait la différence, avec une touche personnelle de chacun.

Depuis l’arrivée de Ludo Lejeune, l’équipe semble tourner à plein régime. Qu’a-t-il apporté ?

Ludo nous a remis au top physiquement. Ça a été dur de travailler autant le mardi et le jeudi, mais cela porte ses fruits. Le foot, nous l’avions. Nous étions en place, mais Ludo nous a remis tous les pieds sur terre. Franchement, son boulot est top. Et il ne faut pas oublier que Walter nous a appris du bon football: poser le jeu, repartir de derrière, mais la relève de Ludo a vraiment fait la différence et c’est ce qui nous fallait ! Cela fait longtemps que je n’étais plus aussi bien physiquement malgré mes pépins aux genoux. Cela fait tellement du bien.

Vous avez annoncé votre départ d’un Harre-Manhay pourtant très ambitieux. Pourquoi un tel choix ?

C’est un choix personnel. J’ai mon petit garçon qui vient d’avoir un an. Je veux passer plus de temps avec lui. Et nous avons des projets avec ma compagne. J’ai aussi envie de rejouer un peu plus en n° 9 sans me prendre la tête, même si je m’épanouis encore sur le flanc. Il ne me reste plus tant d’années que cela à jouer. Je vais retrouver Régis Leboutte, un vieil ami avec qui j’ai joué à Sart. On s’était toujours dit que nous allions faire une année ensemble avant d’arrêter et de laisser la place aux jeunes. Je quitterai donc Manhay qui a des ambitions pour Erezée qui en a aussi. Chaque année, cette équipe joue le top 5. C’est ce que je voulais.

Pour cette fin de saison, je jouerai le coup à fond. On m’en a voulu de partir et cela a fait polémiquer, mais je ne suis pas du genre à lâcher un objectif. Après ma blessure en début de saison, je suis revenu au top malgré mes 33 ans et je ferai tout pour encore avoir un titre.