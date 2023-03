Et si Corbion terminait sa saison par le tour final ?

"Et on espère tous aller le plus loin possible, raconte Antonin Vialette. Personne ne s’y attendait, mais comme c’est parti et comme cela tourne pour le moment, ce serait bête de ne pas y penser. Mais la priorité reste de se maintenir. C’est en bonne voie, mais il nous faudrait encore quelques points pour que ce soit une réalité."

Mais comment expliquer que Corbion, qui avait pris quatre points en onze matches renverse tout sur son passage depuis quelques semaines ? "Je dirais que nous montrons plus d’envie. Maintenant, tout le monde se bat les uns pour les autres, c’est génial, confie celui qui est le cousin de Hugo, le défenseur habaysien. En début de saison, quand les choses n’allaient pas, nous avions tendance à baisser les bras. Tu prenais deux buts et le match était fini, tu en encaissais encore trois ou quatre. Et puis, nous avons aussi eu quelques recrues au mois de janvier. Mais notre vraie force, c’est le collectif."

Un collectif qui permet à Corbion de se sortir des situations compliquées. Menés 1-3 par Neuvillers, les Corbelots avaient fini par s’imposer. Contre Ochamps, Corbion a aussi dû courir après le score. "Après, Ochamps a raté pas mal d’occasions, notamment deux penalties, signale Antonin Vialette. À 1-2, ils ont le penalty du 1-3. Si le mec le met au fond, cela aurait été très compliqué. Mais ce raté, cela nous a donné un coup de boost. Et après le 2-2, je savais que si un ballon arrivait dans le rectangle, nous allions l’envoyer dans les filets. Nous avions aussi pas mal de supporters, ce qui est toujours plus motivant."

Florenville, le prochain gros à chuter contre les Corbelots ?

Ce samedi, c’est un déplacement à Florenville qui attend Corbion. Pour un nouvel exploit ? "Si nous pouvons encore prendre les trois points, nous ne nous en priverons pas, assure Antonin Vialette. On m’a dit que le terrain était plus grand que chez nous, mais nous savons jouer au football."

Avec 17 buts depuis l’entame de la saison, Antonin Vialette est l’homme de la saison à Corbion. "Maintenant, le plus important, c’est l’équipe, répond celui qui évolue à Corbion depuis quatre ans. Après, si je peux marquer, je ne vais pas cracher dessus non plus. Je suis content de mon bilan, d’autant plus que je ne joue pas comme attaquant. J’évolue surtout comme numéro 10, mais j’aime bien décrocher. Envie d’aller voir plus haut ? Oh, là, tout se passe bien pour moi à Corbion, mais nous verrons comment cela se passe. J’aurai bientôt 22 ans, donc, j’ai encore le temps."