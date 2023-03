Initialement, j’étais remplaçant, mais j’ai pris ma sélection comme un très beau cadeau. Participer à un monument comme la Classissima, c’est en quelque sorte un rêve de gosse qui se concrétise. Et finalement, je ne me suis pas trop mal débrouillé: j’ai rallié l’arrivée sans problème.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour disputer votre première course sous vos nouvelles couleurs ?

Parce qu’une douleur au genou m’a gêné pendant ma préparation. Rien de grave, mais il ne fallait pas brusquer les choses. Il n’était pas question de reprendre sans être vraiment au top.

Vous avez pris vos repères chez Tudor Pro Cycling Team ?

Tout à fait. J’ai découvert mon nouvel environnement lors de deux stages en Espagne, à Altea. J’y ai ajouté un troisième en solo, à la Grande Canarie. Et là, j’arrive dans un team euphorique après la superbe victoire d’Arvid De Klein, à Milan – Turin.

L’ambiance est excellente. J’ai l’impression d’appartenir à ce groupe depuis longtemps. On a l’impression que tout baigne. On ne doit se préoccuper de rien, si ce n’est pédaler (rire). Mais je ne remercierai jamais assez la direction de Bingoal. J’ai passé quatre belles années là-bas.

Quel rôle vous sera attribué au sein de la formation ?

Il a été défini dès ma signature. Je dois devenir le lieutenant de Sébastien Reichenbach. Au Tour de Suisse comme au Tour de Romandie, je dois le seconder au mieux, rester le plus longtemps possible avec lui quand la route s’élève. Mais je dois également performer dans des courses moins relevées, comme j’ai déjà pu le faire chez Bingoal.

En Fabian Cancellara, vous découvrez un ancien monstre du vélo. Vous êtes fréquemment en contact avec votre manager ?

Ah, mais il est là tout le temps. Il nous donne beaucoup de conseils. Dans le bus avant le départ de Milan – San Remo, c’est Fabian Cancellara qui a dirigé le briefing. Ancien vainqueur de l’épreuve, notre manager connaît, évidemment, le parcours par cœur, Il était également avec nous lors des deux stages. Et sur le vélo, bien sûr…

Chaque jour, je mesure la chance qui est mienne de pouvoir bénéficier des conseils d’un champion aussi expérimenté. Sa présence constitue un fameux plus pour toute l’équipe.

Là, vous prolongez votre séjour en Italie avec votre première épreuve par étapes et des tracés qui doivent vous convenir ?

Oui, mais on conclut par un chrono… J’ai disputé cette Semaine internationale Coppi et Bartali l’an dernier (NDLR: 44e au général) dans la foulée du Per Sempre Alfredo, où je finissais 6e. Tous les jours, c’est du costaud !

Joel Suter, lui aussi passé chez Bingoal Wallonie Bruxelles, y est notre leader.

Jusqu’à dimanche, vous êtes également en compagnie de Rémy Mertz…

Rémy, c’est sans doute le coureur que je côtoie le plus souvent. Lorsque nous ne sommes pas en compétition ou à l’étranger, il se passe rarement deux journées sans que nous nous retrouvions pour notre sortie d’entraînement. On roule ensemble parfois quatre ou cinq fois par semaine. Et maintenant que j’ai quitté Tintange pour Ell, où je vis avec ma copine, je me suis encore rapproché d’Arlon.