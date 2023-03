Cyclisme (cadets): le Chestrolais Diego Maury oublié par la photo-finish

Dimanche, alors qu’il effectuait sa seconde sortie en cadets, le Chestrolais Diego Maury figurait bel et bien dans le peloton qui s’est disputé la victoire à Temse, localité proche de Saint-Nicolas et de Bornem. "Je suis certain de terminer dans le top 20. Mes proches pensent même que j’ai passé la ligne en 14e position", précise le coureur.

Mais voilà: sur le chemin du retour, Diego a consulté le site de la fédération flamande et cherché en pure perte son nom parmi les 52 coureurs classés. Son nom apparaissait pourtant bien dans le classement, mais en toute dernière ligne des… abandons.

On comprend donc la frustration du jeune coureur, mais aussi de son entourage. "D’abord parce que Diego réussit là une prestation des plus convaincantes pour ses débuts dans sa nouvelle catégorie et puis aussi parce qu’elle récompensait des parents qui ont effectué plus de 350 km en voiture", insiste Laurent Mars.

Heureux de s’entraîner avec Arnaud De Lie

Le jeune Chestrolais fêtera ses 15 ans en juin prochain. Il est pourtant l’un des anciens du Chevigny, puisqu’il y entame sa 7e saison, après avoir participé à bon nombre de cyclo-cross durant l’hiver. "J’ai juste pris deux semaines de repos durant les fêtes, dit-il. J’ai peaufiné ma forme à Cambrils. Hormis une journée, où j’ai aussi été victime de vomissements, j’ai pu m’entraîner normalement. J’étais déjà très satisfait de ma première course, avec une 31e place au sein du peloton, mais dimanche, c’était mieux encore. En cadets, les distances sont tout de même nettement plus longues et surtout, ça roule plus vite (NDLR: 40,60 de moyenne dimanche sur les 55 km)", note celui qui avoue prendre un plaisir fou à s’entraîner de temps à autre avec Arnaud De Lie.

"C’est un privilège de rouler en sa compagnie. À chaque fois, c’est un rêve qui se réalise ", insiste Diego, bien décidé à faire le maximum pour devenir, lui aussi, coureur professionnel.

Mais le garçon garde les pieds sur terre. "C’est une mission difficile, car peu d’éléments y parviennent. En attendant, j’espère atteindre un à un mes objectifs à court terme", assure celui dont le palmarès comporte déjà sept succès et une dizaine de deuxièmes places, dont deux au championnat de Wallonie. Cette année, plus qu’une victoire, Diego Maury espère simplement rallier l’arrivée à Herbeumont sur la course fétiche du Chevigny.