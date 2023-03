Une rencontre menée de bout en bout par les Mussonnais. Avec un Delepierre au four et au moulin, qui inscrit 12 des 15 premiers points de son équipe. Mais il se blesse alors à l’orteil… et ne rejouera pas.

Après 48-33 au repos, écart maximal, Athus revient dans le match (73-61 à la 30’) et échouera finalement à cinq unités (84-79).

"On n’avait pas assez de hargne en défense en première mi-temps, estime le coach athusien Michaël Raimond. Et on devait jouer davantage sur nos grands (Brice, Fisch et Bernard) dans la raquette. C’est ce qu’on a fait après le repos. Et Araujo nous a remis dans le match avec ses shoots et ses lancers francs. Il nous a manqué trois minutes. Et de la réussite aux lancers (19/34 au total). On était dans une bonne dynamique. Je crois qu’il y aurait eu moyen d’aller chercher les prolongations. " Les Athusiens sont assurés de terminer le championnat à l’une des deux premières places.

Du côté mussonnais, le coach Bastien Delepine est évidemment enchanté de la réaction de ses troupes une semaine après la déconvenue face à Saint-Hubert B. "On a bien défendu et, devant, on était appliqué et concentré, dit-il. On voulait montrer autre chose que ce qu’on avait montré contre Saint-Hubert. En deuxième mi-temps, les Athusiens étaient plus agressifs et plus volontaires. Et nous, on est retombé dans nos travers. On s’est trop précipité. Le duo Araujo – Fisch a ramené Athus dans le match. Il a fallu prendre des temps-morts pour calmer tout le monde et rester concentré jusqu’au bout. On est bien meilleur quand on montre un état d’esprit comme celui-là, avec de la solidarité et un seul même objectif. C’était une bonne répétition générale avant les play-off. Il y avait du monde dans les gradins et une belle intensité sur le terrain. "

Le genre de victoire qui donne évidemment confiance dans l’optique des play-off. "On n’y est pas encore, c’est dans un mois, insiste Bastien Delepine. Ce prochain week-end, on reçoit Rulles, qui nous a déjà battus deux fois cette saison (NDLR: dont la dernière, en finale de la Coupe). On a une petite revanche à prendre. " Et une place à défendre, car les Rullots passeraient devant Musson en cas de victoire.

Les Mussonnais ont repris le leadership virtuel de la P1, mais il leur reste quatre matches à disputer (contre Rulles, Chantemelle, Tintigny, Fratin) et ils peuvent encore terminer à la 1re place comme à la 4e. "On doit prendre ces quatre derniers matches comme quatre finales à jouer, conclut le coach. On va essayer de rester à la première place, pour bénéficier de l’avantage du terrain en play-off, qui est très important. Mais si on termine 2e, il n’y aura rien de mal fait."

Nous publierons le classement des marqueurs dans notre édition de ce mercredi.