Sibret : Yves Ma Ier était en feu avant 4 000 carnavaleux (vidéo)

Dès vendredi, la salle des Berges du Bî était déjà en effervescence. Quatre cents personnes étaient là pour découvrir le quatrième Feu Follet (le prince carnaval local). C’est dans un festival de couleurs qu’Yves Ma Ier (Yves-Marie Aubry) a fait son entrée triomphale avec une troupe de nonante personnes surchauffées avec des chorégraphies qui mettront également une sacrée ambiance dans le chapiteau quelques minutes plus tard.

"C’est la première fois que nous avons autant de compliments au niveau de l’organisation, se félicite encore Sandra Dujardin. On a également senti qu’il y a eu trois ans d’attente dans la troupe et qu’ils voulaient vraiment se donner à fond."

25 chars illuminent Sibret le samedi

Deuxième rendez-vous de ce week-end festif le samedi en début de soirée pour le cortège. Vingt-cinq groupes carnavalesques avaient mué leur traditionnel char en un joyau de lumière. La nuit venue, ils ont remonté la rue principale du village avec une belle ambiance à coup de projections de confettis et de décibels. Les carnavaleux se sont ensuite retrouvés autour de la meule pour y mettre le feu.

Le ciel s’est ensuite embrasé d’un feu d’artifice de haut vol. Mais il était déjà temps d’intégrer le chapiteau pour une deuxième soirée qui a rassemblé le nombre record de 4 000 personnes. "Comme nous n’avons pas d’entrées, on s’est référé à l’expérience des sorteurs pour ce chiffre, explique encore Mme Dujardin. Au niveau des ventes de boisson, on en est à un tiers de plus. C’est vraiment une édition exceptionnelle. Notre carnaval est à présent vraiment reconnu. Certains pensaient encore que ce n’était que trois chars tirés par des tracteurs. Maintenant, il va falloir réfléchir à l’évolution de notre organisation. On peut encore augmenter le chapiteau de 10 mètres, mais sera-ce suffisant ? Nous avons eu la chance que la météo était clémente car je ne sais pas si le chapiteau aurait pu accueillir tout le monde."

Une trentième édition record qui restera donc dans les mémoires.

"Cela valait la peine d’attendre"

Yves-Ma Ier est le quatrième Feu Follet de Sibret ©EdA

Yves-Marie Aubry, dite maintenant Yves-Ma Ier, attendait ce moment-là depuis près de quatre ans. Vendredi soir, cela a donc été une sorte de libération pour le nouveau Feu Follet et sa troupe. "Cela a été compliqué d’attendre, se souvient-il. Au moment où cela a été annulé, j’ai été mal durant une semaine. Mais le résultat en vaut vraiment la chandelle."

Pour l’accompagner dans sa tâche, le quatrième Feu follet de Sibret est assisté de nonante amis. "C’est sans doute beaucoup, mais tout s’est vraiment bien passé. Nous avons répété durant des semaines. Et les échos sont positifs que ce soit au niveau de nos costumes ou de la chorégraphie. Et tout le monde était chaud boulette." Yves-Ma Ier a donc lancé son règne de la meilleure manière. Une année où il va représenter la commune de Vaux-sur-Sûre à travers la province.